La FES destaca que la provincia de Segovia afianza su creación de empleo mientras pierde pequeños negocios y autónomos

SEGOVIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Segoviana (FES) ha evaluado el perfil empresarial de la provincia, donde ha subrayado como llamativo que se afianza la tendencia a la creación de empleo, mientras en el último año ha descendido el número de pequeñas empresas y de autónomos.

Para el presidente de FES, Andrés Ortega, la campaña estival de empleo en la provincia ha sido importante y refuerza la tendencia a mantenerse con un desempleo más bajo que la media española, aunque a lo largo del pasado año ha descendido el número de pequeñas empresas, trabajadores autónomos y profesionales.

Ortega ha recordado que este perfil económico y laboral se está repitiendo tanto en España como en Europa, donde las empresas de medio y pequeño tamaño está desapareciendo y las contrataciones se producen por grandes empresas, lo que lleva a una "disminución de la diversidad empresarial".

Según la FES, el declive de las pequeñas empresas y la desaparición de actividad de autónomos o profesionales ha caído desde el episodio de Covid, desde el 2020, a pesar de que hubo comportamientos parecidos en la crisis de 20007 que se había remontado, pero la tendencia bajista, ahora, no parece tener un fin cercano.

Otro aspecto que ha recordado Andrés Ortega, y que ya forma parte del discurso habitual de los empresarios segovianos es la falta de mano de obra para cubrir puestos cualificados y no cualificados en distintos sectores de la provincia --en hostelería, por ejemplo-- y que resulta llamativo cuando en este mes de agosto los datos del paro provincial muestran un aumento en 60 desempleados, de los que la mayor parte lo son del sector servicios (43 personas).

En todo caso, el presidente de los empresarios segovianos ha insistido en que "sim empleadores no hay empleados" y que la provincia, como el resto de la región y de España, está acusando "la actual incertidumbre económica nacional e internacional", una situación que influye en las decisiones de inversión de las empresas y en su capacidad para generar nuevos puestos de trabajo.

Ortega ha señalado que es necesario que la política económica genere "un clima de confianza y estabilidad", que incentive la actividad empresarial y sus planes de inversión, crecimiento y modernización.

Sobre el papel de los empresarios en la sociedad, Andrés Ortega ha destacado una reciente encuenta de CEOE Castilla y León, donde los ciudadanos de la región subrayan que el sector privado es "el principal motor" de generación de empleo y riqueza en nuestra comunidad y estiman a las empresas como "las instituciones que despiertan mayor confianza" para el cambio de modelo económico que necesita España.

PLAN TERRITORIAL DE FOMENTO

En el caso de Segovia, la FES ha citado el Plan Territorial de Fomento (PTF), que será presentado a lo largo de septiembre, y el proyecto de Puerto Seco, que también será presentado en las próximas semanas, como herramientas de desarrollo e incentivo para afianzar empresas en la provincia. En concreto, el PTF recoge los dos próximos polígones industriales en el alfoz de la ciudad - La Costanilla y Prado del Hoyo -, y el impulso que se dará a la zona nordeste de la provincia y a lso proyectos ya en marcha de polígones de Bernuy y de Abades.

Aunque aún hay bastantes flecos que no han permitido el inicio de las acciones marcadas en el PTF, Ortega es optimista en los plazos para comenzar el desarrollo del Puerto Seco y del polígono de La Costanilla.

Según ha indicado, estos planes tiene suficiente envergadura para arrastrar o promover la creación de pequeñas empresas alrededor tanto del Puerto Seco como de las grandes industrias que puedan instalarse en los nuevos polígonos.

Sobre la viabilidad del Puerto Seco, Ortega ha informado de que el estudio para comprobar la misma está a punto de ser entregado, pero que la información previa indica que el Puerto Seco es viable, dado que sí hay tráfico de mercancías suficiente y rentable entre las empresas de Segovia y el propio Puerto Seco, para su recepción y expedición a través de ferrocarril.

El presidente de FES también ha sido optimista respecto al actual estudio que se realiza con el Ayuntamiento para al revisión de la tasa de recogida de residuos, que al palicar la nueva legislación ha sufrido un importante incremento. Desde FES están negociando con el Ayuntamiento que el criterio para fijar la tasa a cada empresa no sea el de sus metros cuadrados de suelo, sino el de su generación real de residuo y, si lo tiene, el de sus sistemas de tratamiento.

Por último, sobre la caída de empleados en agosto, con 60 personas más en el paro, Ortega ha señalado que es un ligero incremento, del 1,36 por ciento, pero que "desciende un 3,53 por ciento respecto a hace un año" por lo que ha insistido en la tendencia de Segovia hacia "casi el pleno empleo".