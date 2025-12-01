La FES, Titirimundi y Foacal crean la Escuela de Artesanos Segovianos

La directora de Titirimundi, Marian Palma; el presidente de FES, Andrés Ortega, y el de Foacal, Miguel Ángel Tapia. - FES

SEGOVIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Segoviana (FES), la Fundación Titirimundi y la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) han firmado un convenio de colaboración para la creación de la Escuela de Artesanos Segovianos, proyecto destinado a fortalecer la actividad artesanal como elemento del patrimonio cultural, económico y social de la provincia.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la FES, Andrés Ortega; la directora de la Fundación Titirimundi, Marian Palma Castillo, y el presidente de Foacal, Miguel Ángel Tapia, quienes han destacado la relevancia estratégica de una iniciativa que une cultura, tradición, formación y tejido empresarial.

Para Ortega, la Escuela de Artesanos Segovianos será "un punto de encuentro entre tradición y futuro, un espacio para que los oficios artesanos encuentren relevo, innovación y nuevas oportunidades de desarrollo". Por su parte, Marian Palma ha definido la artesanía como "creación, identidad y memoria y Titirimundi contribuirá a acercar los oficios tradicionales a nuevos públicos y fomentar la creatividad vinculada a las raíces".

El presidente de Foacal ha resaltado la profesionalización del sector y ha subrayado la importancia de "reforzar la formación especializada y apoyar a los artesanos en su mejora continua, además de promover el relevo generacional en los oficios"

La Escuela de Artesanos Segovianos ha fijado su sede en las instalaciones de la FES, que cede gratuitamente espacios formativos y de reunión para el desarrollo de actividades especializadas, como programas de capacitación en oficios tradicionales. En el acuerdo se contempla organizar jornadas, ferias, talleres, exposiciones y encuentros profesionales. Además, la FES incorporará a la Fundación Titirimundi como socio de pleno derecho, facilitando su participación activa en el ecosistema asociativo.

La Fundación Titirimundi aportará su experiencia en gestión cultural y organización de eventos, mientras que Foacal ofrecerá su conocimiento técnico y su red de artesanos para el diseño y ejecución de programas formativos.

El compromiso tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable por acuerdo unánime, y representa un paso decisivo para situar a la artesanía segoviana en el centro de las políticas de formación, cultura y desarrollo económico del territorio.