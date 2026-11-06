El Festival de Las Ánimas de Soria supera los 10.000 asistentes al desfile que mejora cifras de asistencia y repercusión

El Festival de Las Ánimas de Soria supera los 10.000 asistentes al desfile y mejora cifras de asistencia, impacto mediático y repercusión digital - EUROPA PRESS

SORIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de las Ánimas ha cerrado su 41 edición con cifras históricas de participación que confirman la consolidación, con más de 10.000 asistentes al desfile y un incremento de asistencia en el resto de actos, así como más impacto mediático y repercusión digital.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, y el director del festival, Ernesto López, han dado este viernes los datos de asistencia que reflejan el crecimiento de esta edición.

El Desfile de las Ánimas, uno de los acontecimientos más emblemáticos del festival, reunió a cerca de 10.000 espectadores, según la estimación de la organización, frente a los 8.000 del año anterior.

Por su parte, la tradicional Noche de las Ánimas superó los 2.300 asistentes, frente a los 2.000 registrados en la pasada edición, lo que supone un incremento del 23,5 por ciento% y un nuevo récord de participación.

El crecimiento se ha extendido al conjunto de la programación, con incrementos de participación de entre el 20 y el 50 por ciento en las principales actividades.

La concejal de Cultura, Gloria Gonzalo, ha destacado la dimensión colectiva de esta cita y ha recalcado como una de sus fortalezas "la participación ciudadana que se consigue en este festival".

"Un referente a nivel nacional, y del que solamente podemos mostrar el orgullo porque una leyenda y la literatura aúne tanta actividad, a tantas personas que participan de manera activa y a tantas personas de Soria y también de fuera que vienen a disfrutarlo", ha remarcado Gonzalo.

ENTORNO DIGITAL

La repercusión digital de esta edición ha ampliado el alcance del festival mucho más allá de los días de celebración.

Las redes sociales han registrado cerca de 350 mil de impresiones, alcanzando a 30.946 espectadores, con un total de cerca de 6.000 interacciones y un crecimiento de la comunidad digital del 15 por ciento.

Por su parte, la página web oficial del festival ha recibido cerca de 25.000 usuarios y ha acumulado cerca de 76.000 visualizaciones, con visitas procedentes de 14 países.

La retransmisión de la Noche de las Ánimas en La 7, el canal de televisión regional, a las doce de la noche, alcanzó los 23.400 espectadores únicos, a los que se suman 2.200 espectadores en plataformas digitales.

A ello se suma la repercusión en medios de comunicación, con casi 100 impactos en prensa, radio, televisión y medios digitales, que han contribuido a amplificar la difusión de la programación y de la imagen turística de la ciudad.

INTERNACIONALIZACIÓN

El director del festival, Ernesto López, ha recalcado que "el desfile de las ánimas del día 31, ha podido movilizar a más de 10.000 personas a lo largo de todo el recorrido".

Sobre la Noche de las Ánimas, López ha señalado que "se ha llegado casi a los 2.400 asistentes que llenaron todo ese graderío improvisado y efímero".

Ernesto López ha relacionado este alcance internacional con los próximos retos de la cita.

"La internacionalización era de obligado cumplimiento para alcanzar nuestros próximos objetivos, no sólo para el asentamiento del festival sino para seguir avanzando en la declaración de interés turístico nacional", ha subrayado.

En esta edición han participado artistas y profesionales, además de contar con la colaboración de más de 600 voluntarios para hacer posible el desarrollo de las actividades.