El I Festival de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid contará con 10 títulos en su Sección Oficial

El I Festival de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid 'Pucela Fantástica' (PUFA), que se celebrará del 1 al 6 de julio en los Cines Broadway, contará con 10 títulos en su Sección Oficial, algunos de ellos estrenos en España, además de otra decena de títulos que formarán parte de una sección dedicada al cine independiente y las nuevas tendencias en los géneros.

En la Sección Oficial se encuentra la británica 'Stopmotion, de Robert Morgan, una de las grandes sensaciones del pasado Festival de Sitges -- provocó incluso el desmayo de una espectadora-- y que aborda el horror psicológico mezclando realidad y ficción en la mente de la protagonista Aisling Franciosi.

También desde Sitges llegará la canadiense 'Vampira humanista busca suicida', de Ariane Louis-Seize, una entrañable comedia de terror que aporta frescura al subgénero vampírico y que recientemente se alzó con el Premio a Mejor Película en el Fant Bilbao.

De Japón se recibirán dos obras, 'My Mother's Eyes', de Takeshi Kushida, y 'New Religion', de Keishi Kondo. La primera es un drama sensual y perverso con elementos de ciencia-ficción en su juego de identidades convergentes a través de las nuevas tecnologías, mientras que la segunda propone una hipnótica fantasía experimental transformada en metáfora sobre el colapso de la sociedad japonesa.

La única película española a competición en la Sección Oficial será 'Nueva Tierra', de Mario Pagano, que cuenta con un reparto de lujo encabezado por Iván Sánchez, Imanol Arias, Andrea Duro y Juan José Ballesta. La cita, que se estrenará el próximo 6 de septiem,bre, es una fantasía distópica que combina cine de aventuras y reflexión social en una vuelta a los orígenes de la civilización.

De Argentina llegarán dos propuestas muy distintas, 'Al Impenetrable', de Sonia Bertotti, un found footage y ecoterror en una historia de supervivencia en plena naturaleza, y la bestial 'Deus Irae', de Pedro Cristiani, película que ha pasado con éxito por festivales tan importantes como Mar de Plata o el BIFFF, según ha informado la organización en un comunicado.

También Estados Unidos hará doblete con dos propuestas indies muy especiales, la comedia negra 'Booger', de Mary Dauterman, y 'The Unheard', de Jeffrey A. Brown, un inquietante thriller con tintes sobrenaturales en el que una joven sorda se somete a un procedimiento experimental que le provocará alucinaciones auditivas relacionadas con su pasado.

La Sección Oficial se completa con 'Light Falls', de Phedon Papamichael, uno de los directores de fotografía más importantes de Hollywood que estuvo nominado al Oscar por Nebraska y que recientemente ha trabajado en 'Indiana Jones y el dial del destino' o 'El juicio de los 7 de Chicago'. La película es una incómoda radiografía social que se inicia como un sensual drama romántico que acaba derivando hacia un survival donde las víctimas se tornan verdugos.

SECCIÓN AQUELARRES

El festival también incluirá la Sección Aquelarres, que acogerá diez títulos de cine independiente que se acerca al fantástico desde distintas ópticas. España y Argentina suman siete de las selecciones, mientras que Francia, Sudáfrica y Australia se reparten las 3 selecciones restantes.

Así, la combinación de comedia, cine quinqui y Serie B de mamporrazos, 'Os Reviento', de Kike Narcea, aterriza en Valladolid tras arrasar por diversos festivales como Sitges, Isla Calavera, Sombra o Fancine, donde se ha convertido en una de las favoritas del público.

De distinto registro, 'Keratyna', de Miguel Azurmendi, también utiliza la comedia para acercarse al suspense a través de un youtuber friki convencido que unos malvados reptiles del espacio pretenden esclavizar a la humanidad.

Asimismo, forma parte de esta sección 'Cuentos sangrientos a la luz de la hoguera', de Charli Sangar, animación stop motion con muñecos de plastilina grabada con un teléfono móvil.

También de España llega el documental 'Buscando a la Santa Compaña', de Fernando Cortizo, que tendrá su estreno mundial en Valladolid. El director gallego de 'O Apóstolo', primer largometraje de animación stop-motion estereoscópico rodado en Europa, propone en ella un viaje por el folclore y los mitos a partir de la extraña maldición que padeció su primera película.

'El Escuerzo', de Augusto Sinay, una coproducción hispano-argentina que también se sirve de la mitología popular para ahondar en una historia de aprendizaje envuelta en un halo constante de misterio y desencanto con el trasfondo de la guerra, es otra de las propuestas.

Las otras dos producciones argentinas de esta sección son 'Sin salida', de Who, un thriller con carga social donde la víctima de una red de prostitución quedará atrapada en un bucle temporal, y la película antológica 'You Shall Not Sleep Tonight', rodada en inglés, con fragmentos dirigidos por Luciano Montes de Oca, Guillermo Carbonell, Ben Deka y Julien Deka, Hervé Freiburger, Laura Kulik y Filipe Melo, que retrotrae a los seriales televisivos de los años 80 y 90.

Las tres películas que completan la sección son la francesa 'Scarlet Blue', de Aurélia Mengin, una erótica pesadilla de neones que reflexiona sobre la esquizofrenia con un tratamiento visual vanguardista; la australiana 'Beaten to Death', de Sam Curtain, un survival extremo con escenas no aptas para todos los estómagos, y 'Breathing In', de Jaco Bouwer (Gaia), una adaptación teatral donde las emociones confluyen con algunos elementos sobrenaturales terroríficos.

Además de la Sección Oficial y la Sección Aquelarres, habrá más actividades y proyecciones especiales que la organización desvelará próximamente.

Así, uno de los eventos más esperados en Valladolid será la presentación de 'Stream', de Sergio Pereda, película rodada casi íntegramente con equipo de la ciudad, que propone una incursión en el subgénero de los desktop films con su actualización generacional de maldiciones y fantasmas para aterrorizar a los nuevos públicos. La película está cosechando éxito internacional tras pasar por el Chicago Horror Film Festival, el Festival Internacional de Cine de Terror de Valdivia o el Panamá Horror Film Festival. En España inauguró el Sombra - Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia y en PUFA tendrá su estreno en Castilla y León.