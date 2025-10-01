El Festival de Cine Villa Ledesma (Salamanca) celebra su II edición con conferencias y documentales desde este jueves

SALAMANCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Villa de Ledesma (Ficvl) celebrará su segunda edición desde este jueves, 2 de octubre, hasta este sábado, 4 de octubre, con proyecciones, talleres y conferencias para acercar el cine contemporáneo al entorno rural y resaltar el valor patrimonial de esta villa "histórica" salmantina, declarada Conjunto Histórico Artístico.

En este marco, el certamen busca dar visibilidad a producciones de géneros como acción, thriller, aventura y no ficción comprometida, y contará con una programación de cortometrajes y largometrajes de ficción y documentales.

Según un comunicado de la organización recogido por Europa Press, el evento no se limitará solo al cine sino que incluirá talleres y conferencias con referentes del sector, con un enfoque "accesible" para públicos de distintas edades y perfiles.

El zamorano Diego Turrión abordará este sábado "el poder invisible de las bandas sonoras", mientras que Ángel Plana, director de la primera Escuela de Especialistas de España, analizará la situación de esta profesión, su papel en el mundo audiovisual y la relación con los actores.

En esta línea, la clausura se celebrará con una gala de premios presentada por el locutor Luis Larrodera, en la que se reconocerán los trabajos "más destacados" de esta edición.

Por otro lado, la organización ha señalado que la elección de Ledesma como sede "no es casual", ya que su patrimonio arquitectónico e histórico "aporta un carácter singular que complementa la experiencia cinematográfica". En 2018, la villa fue reconocida como "uno de los pueblos más bonitos de España", lo que refuerza, según Ficvl, su "atractivo" como escenario cultural.

El Ficvl está organizado por las productoras audiovisuales Fuera de Plano y VisualQuality Studio, ambas de Castilla y León, con la colaboración de diversas instituciones y entidades locales y sectoriales.