EL Festival de Circo de Castilla y León Cir&Co levanta el telón en Ávila con una apuesta por la calidad y la innovación - EUROPA PRESS

ÁVILA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ávila ha levantado el telón del XIII Festival Internacional de Circo de Castilla y León Cir&Co con la puesta en escena de la compañía Stellar Circus y su espectáculo Kaleidos, un viaje a través de los ojos de unos exploradores que recorren culturas y tradiciones de todo el mundo.

La inauguración ha contado con la presencia de la directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez, que ha subrayado que el certamen "es una apuesta clara de la Junta de Castilla y León por la calidad, por la cultura, por la excelencia, por la innovación, por la historia, pero también por el futuro", donde se aúnan diferentes disciplinas.

Martínez ha defendido que, a pesar del descenso en el número de espectáculos respecto a ediciones anteriores, el festival mantiene la misma inversión que en la pasada edición, y la misma calidad y excelencia.

"Se trata de un esfuerzo compartido por parte de todas las instituciones, que permite que Ávila vuelva a convertirse en un nexo de unión del arte, la cultura y la belleza", ha destacado.

El festival, organizado por la Junta con el apoyo de Diputación de Ávila y el Ayuntamiento, reunirá a compañías de cinco países y nueve comunidades autónomas, y ofrecerá durante cuatro días más de doscientas actividades en distintos espacios patrimoniales y calles de la ciudad.

En su intervención, la directora general ha querido resaltar el valor familiar de la cita cultural. "Es muy importante que los niños se vayan acercando a la cultura y que puedan percibir diferentes manifestaciones artísticas en un marco tan fantástico como el de Ávila".

El espectáculo ha comenzado en la tarde de este jueves con la actuación de la compañía Stellar Circus y su espectáculo Kaleidos, que ha llenado la moderna carpa instalada en la explanada del Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, donde los integrantes han ofrecido un viaje por las artes circenses de la mano de varios exploradores que han viajado metafóricamente por diversas culturas en metrópolis milenarias, para ofrecer un espectáculo de vestimentas, bailes y acrobacias que han entusiasmado a un público entregado y activo.