El festival 'Cir&co' cierra con más de 42.000 espectadores y 200 actuaciones de artes escénicas en Ávila

ÁVILA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XIII Festival Internacional de Circo de Castilla y León, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León y con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila y de la Diputación Provincial, ha concluido este domingo tras cuatro jornadas con más de 200 actividades de artes escénicas repartidas por once espacios de la ciudad de Ávila y siete localidades de la provincia y más de 42.000 espectadores.

De esta forma, los aforos "completos", en los espectáculos tanto de libre acceso como de aforo limitado, y la participación familiar en 'Cir&Co 2025' ha revalidando el "éxito" de ediciones anteriores y ha puesto de manifiesto la "apuesta" de la organización por una programación de "mayor calidad y complejidad", con tres espectáculos de carpa en Atrio de San Isidro, Recinto Ferial Lienzo Norte y Parque de San Francisco.

En su visita al Festival, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha puesto al certamen como "gran ejemplo de expresión del circo de vanguardia con marca Castilla y León a través de una programación que aúna tradición y modernidad en la disciplina circense en un marco patrimonial incomparable como es la ciudad patrimonio mundial de Ávila".

Además, el consejero asistió al espectáculo 'Kaleido', de la compañía 'Stellar Circus', marca artística de Castilla y León, fundada en Salamanca y una de las 21 que han participado este año de siete nacionalidades diferentes.

En este sentido, la apuesta de este año en la programación ha sido contar con compañías de "mayor envergadura", como el ejemplo de 'Stellar Circus', un espectáculo que, tanto a nivel artístico como técnico, conlleva una "gran complejidad y gran número de artistas" sobre la pista que desarrollan diversas variedades y temáticas.

Así, han disfrutado del espectáculo casi 2.000 personas en los tres pases, en los que han trabajado 38 personas con artistas procedentes de Italia, Portugal, Reino Unido, Ucrania y Rumanía, además de locales.

Se trata de un "importante ejemplo" que valora al empresariado de la Comunidad y su apuesta artística, el cual la posiciona como "importante ejemplo" dentro de un festival internacional ya consolidado que este año ha contado con 216 actuaciones y la participación de 21 compañías, diez de ellas internaciones de hasta siete nacionalidades: Bélgica, Brasil, Francia, Italia, Suiza, Argentina y España.

Además, la participación nacional ha contado con compañías de seis comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Navarra y Castilla y León, que ha aportado cinco compañías.