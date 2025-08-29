El Festival de Circo de CyL traerá este fin de semana estrenos nacionales e internacionales

ÁVILA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XIII Festival Internacional de Circo de Castilla y León, Cir&Co 2025, llegará este fin de semana a su ecuador con una programación que ofrecerá la mayor parte de las más de 210 actuaciones previstas, con estrenos nacionales e internacionales.

Organizado por la Junta, con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Ávila, el certamen "mantiene su apuesta por la excelencia, la innovación y la proyección internacional", según ha destacado la directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez.

La programación de esta edición cuenta con 21 compañías, de las cuales diez son internacionales. El fin de semana estará marcado por los estrenos. Tras la presentación este viernes de '99 cm', de la brasileña-belga Iara Gueller, y Con alma de mujer, del artista de Castilla y León Suso González, el sábado y domingo llegarán dos estrenos en España: 'Le dernier concert', de la compañía francesa CIE.i.Si, que se representará en el Palacio de Bracamonte y en el castillo de El Barco de Ávila; y 'Le Cabaret Renversé', de La Faux Populaire, un circo-cabaret con música en vivo que se podrá ver en la carpa instalada en el Atrio de San Isidro.

Además, se estrenarán en Castilla y León cinco nuevos espectáculos, entre ellos 'El Círculo', de la compañía andaluza Truca Circus, que pone el foco en la amistad y los cambios vitales; 'Big Fish', de los franceses Cirque Au Carré, con su barco itinerante; 'Caricatos', de la compañía manchega La Belle École, inspirado en los clásicos del cine mudo; 'Rumbo Latòti', de la aragonesa Nostraxladamus, con funambulismo y acrobacia aérea en la plaza del Mercado Chico; y 'Fisgoneo', de la catalana De tal palo, que une malabares, báscula y clown en la plaza de Adolfo Suárez.