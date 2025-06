Festival Conexión Valladolid: 20 Aniversario de Bebe y Albertucho y 30 de Elefantes - entradas y ubicación

Como novedad, la Antigua Hípica albergará una fiesta de "pulsereo" el jueves con actuación de 'Sinestesia' y sesión de 'Mr Kitos'

VALLADOLID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Conexión Valladolid llega ya este viernes y sábado, 27 y 28 de junio, al recinto de la Antigua Hípica --ahora con nombre comercial Pingüinos Arena-- con un cartel "ecléctico" y en el que coinciden varias celebraciones de aniversario, como los 20 años de carrera de Albertucho y Bebe o los 30 de Elefantes.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, la concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y el director del festival, Álvaro Vidal, han presentado este martes en el céntrico Pasaje Gutiérrez la edición 7.0 del Conexión Valladolid.

El responsable de la organización ha destacado que esta edición llega en un "año redondo", ya que coinciden el décimo aniversario de la marca 'Conexión', que nació como ciclo de conciertos y que en 2018 tuvo su primera cita como festival, los 20 años de la organizadora, Pasión Eventos, y además varios artistas y bandas que llegan en giras de celebración.

Así, el músico Albertucho llega en su gira de 20 aniversario, al igual que Bebe, mientras que el grupo Elefantes estará en Valladolid como parte de la celebración de su 30 aniversario.

A ello, Álvaro Vidal ha sumado presencias destacadas por ser los únicos conciertos previstos en Castilla y León para este año, como los del argentino Trueno y la veterana banda gibraltareña Melon Diesel.

Junto a ellos, se ha conformado un cartel ecléctico en el que Vidal considera que "todo el mundo" se puede "ver representado" en los diferentes estilos, como el rap de La Mala Rodríguez, el rock de Alcalá Norte, el indie de Delaporte; el pop de Antílopez o la música electrónica de Cristian Varela, entre otros.

Otros de los nombres del cartel son, para el viernes Shinova, Carlos Ares y el DJ Javi Reina; y para el sábado Mikel Izal, Ultraligera, 84, Merino, Villanueva y Richi Risco. Todos ellos se repartirán en los cuatro escenarios --Pasión 20 aniversario, Vibra Mahou, NEC y One Night Only Boiler Room.

"CALIDAD ANTES QUE CANTIDAD"

Como ha recordado Vidal, la organización del festival prima la calidad por encima de la cantidad y ha defendido que no son un festival que "luche con las cifras de que si tienes tantísimos asistentes eres mejor que el resto". Así, el Conexión tiene limitado el aforo a un máximo de 10.000 espectadores cada día, y aspira a, al igual que en la edición de 2024, lograr el 'sold out' ambas jornadas.

Vidal ha realizado la "última llamada" para los vallisoletanos y visitantes que quieran acudir pues todavía hay entradas a la venta (https://www.conexionvalladolid.es/) y ha destacado una novedad como la celebración de una fiesta de 'pulsereo' en la noche del jueves, 26 de junio, en colaboración con la Fundación Eusebio Sacristán, que como han subrayado tanto el organizador como el alcalde, son "vecinos" del festival ya que el centro neurálgico de sus actividades se encuentra ahora en el Albergue de El Pinar.

Los asistentes que hayan adquirido ya sus entradas podrán recoger en ella sus pulseras y disfrutar del concierto del grupo vallisoletano de versiones 'Sinestesia' y el DJ 'Mr Kitos'.

El programa del fin de semana se completa con las secciones orientadas a bandas y DJ locales: 'Con los nuestros' y 'Who is in da house', el karaoke familiar 'The Real Karaoke' y el cierre el domingo 29 con el 'Super Cristongo XXL', una reconocida fiesta musical "llena de sorpresas".

A todo ello se suma la posibilidad de que los asistentes acudan con sus hijos --gratis hasta los ocho años--, para los que se organizan actividades. Así, ya hay inscritos 300 menores.

Con todo ello, Carnero ha destacado que Conexión tiene ya "la suficiente solera y fijeza" para que cada vez el Ayuntamiento y la ciudad de Valladolid se sienta "más orgulloso" de un evento que además de promocionar el talento local atrae visitantes de otras provincias, con un público "muy consolidado".