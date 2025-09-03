El festival EnClave de Calle reúne en Burgos cien propuestas de teatro, danza, música y circo del 11 al 14 de septiembre

BURGOS 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Burgos celebra este fin de semana, entre el 11 y 14 de septiembre, el XXIV Festival de las Artes EnClave de Calle que reunirá un centenar de funciones y actividades en el centro histórico, con espectáculos que abarcan desde "el circo contemporáneo al teatro, la música y la danza".

Se concentra en espacios céntricos de la ciudad como son el paseo Marcelino Santamaría, la plaza de la Libertad---donde estará la plaza de los Ingenio para los más pequeños--, los Cuatro Reyes del Espolón, el Paseo de la Isla, más varios espacios de manera itinerante por las vías peatonales de Burgos.

El concejal de Festejos, Cesar Barriada, ha destacado la "calidad de un festival que ya está consolidado" en el calendario cultural de la ciudad, y ha explicado que en total va a ser "una docena de compañías nacionales e internacionales" las que integran el programa, con un acento especial en las artes escénicas y las formaciones burgalesas.

Entre ellas destacan Arawake y Bambalúa, que aportan espectáculos que forman parte de la iniciativa del Festival en apoyo a la candidatura de la ciudad a la Capitalidad Cultural Europea 2031, al remitir a los bienes Patrimonio de la Humanidad.

El programa hace un guiño al patrimonio, ya que Burgos reúne el Camino de Santiago, los Yacimientos de Atapuerca y la Catedral, considerados Patrimonio de la Humanidad.

RÉPLICA A LA CATEDRAL CON CAJAS DE CARTÓN

Precisamente se va a construir una réplica de la seo a escala con cajas de cartón, en lo que será una construcción efímera a cargo de Olivier Grossetête, desde el día 11 de septiembre, mientras que el domingo 14 se procederá a su deconstruccion.

La evolución humana que representa Atapuerca constituye el hilo argumental del trabajo de Arawake Teatro , 'Homo curiositatis', en el que un gran títere pre-Neanderthal de más de tres metros y un humano invitan a mirar a los orígenes con música en directo, en el paseo de la Sierra de Atapuerca, el sábado 13 de septiembre, a las 19:00 horas, mientras que el Camino de Santiago inspira ¡Peregrinos!, de Bambalúa Teatro, donde cuatro caminantes ciegos se pierden por las calles del centro de la ciudad en una propuesta cargada de humor e interacción con el público.

Los montajes, que forman parte del impulso a la candidatura de Burgos como Capital Europea de la Cultura, confluirán ese sábado en el paseo de la Sierra de Atapuerca a las 20.00 horas: ante la Catedral El Festival incluirá a una veterana y prestigiosa compañía circense belga como es el Circo Ronaldo, cuyo origen se remonta a 1842. Estrenará en España en carpa su 'Sono Io?', trabajo que combina teatro y circo para plantear la brecha generacional representada por un veterano artista y su hijo.

Para espectadores de todas las edades, Brama Teatro ofrecerá 'Circorral', propuesta de clown musical, recomendada para niños a partir de seis meses hasta los ciinco años, que sitúa el origen del circo en el intento de dos gallinas de escapar del lobo. Contará con seis pases entre el sábado 13 y el domingo 14 en el paseo Marceliano Santa María.

Cerrará la representación local Jean Philippe Kikolas, el domingo con 'Sin remite', que conjuga circo, comedia e interacción con los espectadores. Este espectáculo cumple 15 años, los mismos que lleva su autor e intérprete de trayectoria en solitario, y plantea una reflexión sobre el propio oficio inspirada en el cortometraje L'Ecole du Facteurs (1947), del cómico francés Jacques Tati.

El programa incluye, además, tres propuestas procedentes de Cataluña. La compañía Manolo Alcántara llegará con 'Maña', donde el artista, en su condición de artesano de circo, construirá un arco gigante con cajas y métodos tradicionales.

La programación reserva espacios propios para los más pequeños en los denominado Juegos de Feria, una serie de actividades lúdicas que aporta la francesa Compagnie Dut, siempre a partir de objetos recuperados, mientras que en la plaza de la Libertad, convertida en plaza de los Ingenios durante el Festival de las Artes, estarán el Carrusel manual 'La manège a bras', un tiovivo construido con material reciclado y boyas marinas para niños de 1 a 5 años, y Atracciones de fitness con Les manèges fitness, un miniparque de atracciones para mayores de 3 años.