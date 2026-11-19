VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid organiza en el marco del Día Mundial de la Filosofía la novena edición de 'Valladolid Piensa', un festival que convertirá la capital vallisoletana en un foro de debate, reflexión e intercambio de saber.

El vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales, José Ramón González García, ha intervenido este jueves en la inauguración del evento.

El encuentro ha comenzado con la conferencia 'Territoriales o terrestres. Una nueva guerra de los mundos', a cargo de Antonio Campillo Meseguer, catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia, en el salón de actos Lope de Rueda de la Facultad de Filosofía y Letras.

La programación continúa en la tarde de este jueves, a las 17.00 horas, en el Museo Patio Herreriano con el diálogo interdisciplinar 'El lenguaje y sus límites: metáfora, silencio y lo inefable', sobre las experiencias y realidades que escapan a las posibilidades del lenguaje.

La jornada de este viernes, 20 de noviembre, arranca en la Biblioteca Biblioteca de Castilla y León a las 10.30 horas con la conferencia 'La filosofía en las bibliotecas futuras', impartido por el doctor en Filosofía Roberto García Arribas.

A continuación, a las 11.30 horas, se celebrará un cinefórum en torno a la película 'Kanal' (1957), del director polaco Andrzej Wajda, que incluirá un debate posterior.

Por la tarde, el Museo de la Ciencia alberga a las 19.00 horas una mesa redonda sobre sobre la incidencia de las pseudociencias en ámbitos como la medicina, la física o la economía.

Ya el sábado, 21 de noviembre, el festival abre a las 11.00 horas con el taller 'El mito del garabato: ¿Qué es el arte?' en la Biblioteca Municipal Francisco Pino, dirigido a menores de entre 5 y 8 años, que invita a reflexionar sobre el origen del arte.

A las 12.00 horas, la Casa Revilla será el escenario del debate 'El laberinto de la vivienda: ¿Derecho o bien de mercado?' sobre las posibilidades de vivir dignamente en un contexto de especulación urbanística.

Finalmente, una 'jam session' de textos filosóficos en el Bar Radial pondrán el "broche de oro" a esta edición de 'Valladolid Piensa' a las 22.00 horas.

A través de una programación que combina filosofía, literatura, ciencia, cine y artes visuales, 'Valladolid Piensa' busca fomentar el diálogo entre disciplinas y mostrar la vigencia del pensamiento filosófico como herramienta para comprender los problemas y desafíos de la sociedad contemporánea. La iniciativa reúne a investigadores de las Universidades de Valladolid, Murcia o Barcelona con la finalidad de sacar la filosofía de las aulas y acercarla a la ciudadanía.

El festival 'Valladolid Piensa' está organizado por el Departamento de Filosofía de la UVa, en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, el Centro Buendía, el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación y el Ayuntamiento de Valladolid.