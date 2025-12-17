El Festival Flamenco de Palencia reunirá a ocho reconocidos artistas y homenajeará a la familia Habichuela

Presentación del VII Festival de Flamenco - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La VII Edición del Festival de Flamenco de Palencia reunirá a ocho reconocidos artistas del cante, el baile y la guitarra y rendirá un homenaje al cantaor Habichuela el Viejo y su familia, dentro de un ciclo que programará siete conciertos.

Así lo ha anunciado el concejal de Identidad Cultural, Francisco Fernández, durante la presentación del festival, que va a desarrollarse entre los meses de enero y abril de 2026 y en la que estuvo acompañado por su promotor, Antonio Benamargo, junto al que ha desgranado los siete espectáculos programados.

En este sentido, el edil ha destacado que la mayor parte de los artistas de esta edición son mujeres y todas ellas han recibido alguno de los premios "más importantes del mundo del flamenco".

La familia Habichuela, protagonista de esta edición del festival, es una de las sagas "más emblemáticas" del flamenco en España y, en particular, en la ciudad de Granada donde son uno de los "mayores exponentes de la guitarra flamenca a lo largo de varias generaciones".

El festival dará comienzo el próximo viernes, 16 de enero, con la actuación de Lucía Beltrán al cante (Premio Internacional Silverio Franconetti 2025), acompañada de la guitarra de Antonio Patrocinio.

Esta actuación tendrá lugar en la taberna del hotel Castilla Vieja, un formato reducido que se repite en esta edición del programa después del éxito que tuvo el año pasado y a petición del público, tal y como han detallado los organizadores.

El cantaor toledano Israel Fernández pisará las tablas del Teatro Principal el viernes 30 de enero y ya en el mes de febrero se sucederán las actuaciones de Lela Soto 'Sordera', permio Talento Flamenco Fundación Cristina Heeren 2017, y Esperanza Fernández, premio Giraldillo del Cante en la Bienal de Sevilla 2008.

En el mes de marzo, la cita será con Reyes Carrasco al cante, acompañada del guitarrista Rubén Lara y de Laura Calderón junto a la guitarrista clásica Ekaterina Zaytseva. El Festival Flamenco finalizará el 17 de abril con la actuación del Premio Nacional de Danza 2006, Israel Galván.

Las entradas se pondrán a la venta a partir del 26 de diciembre en las taquillas del Teatro Principal y en la web del propio teatro.

La organización ha señalado que os precios se mantienen como el año pasado: abonos a 100 euros y 80 euros para el reducido y entradas sueltas a 20 y 16 euros. Todos los conciertos comenzarán a las 20.30 horas.