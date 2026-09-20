El festival de ilusionismo 'Encantávila' atrae a 5.000 asistentes durante tres días en espacios patrimoniales de Ávila

ÁVILA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Magia e Ilusionismo 'EncantÁvila' ha llenado de magia espacios patrimoniales de la ciudad de Ávila durante tres jornadas en las que se han desarrollado una docena de actividades con la asistencia de cerca de 5.000 espectadores.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, Carlos López, ha realizado un balance positivo de esta primera edición de un festival que ha enmarcado en las actividades que se desarrollan durante el mes de septiembre en la ciudad, con el objetivo de ofrecer un mes completo de iniciativas que atraigan no sólo a abulenses sino también a visitantes.

Dar a conocer de una forma diferente, a la vez que atractiva y divertida, los espacios patrimoniales de la ciudad ha sido uno de los objetivos de 'EncantÁvila', que ha contado, para su desarrollo, con la entidad Festivales Mágicos y con la Asociación de Ilusionistas de Ávila.

En este sentido, el teniente de alcalde ha destacado actividades que han registrado una alta participación de público, como los espectáculos de magia social, desarrollados en los palacios de Superunda y los Verdugo, con cerca de 800 participantes, la caravana instalada en la plaza de Adolfo Suárez con el circo de las pulgas, que ha completado el aforo en todos sus pases, o las actividades para el público más joven que se han celebrado en el jardín de San Vicente.

Igualmente, ha sido un éxito de asistencia el espectáculo de grandes ilusiones celebrado la noche del sábado en el atrio de San Vicente, con cerca de un millar de personas personas y con una fiesta dedicada a la magia infantil, precisamente, han concluido estos tres días de 'EncantÁvila', con cerca de un millar de asistentes en el Mercado Grande.

El festival de magia e ilusionismo de Ávila ha contado con magos abulenses como Ángel, Óscar, Fernando Espi o Nano y también llegados de otros puntos del país, reconocidos internacionalmente; entre ellos, Héctor Sansegundo; Javi Cruz & Anahí; Francis Zafrilla o Patri Zenner.

Todos ellos han llevado la diversión, el humor y la magia a los diferentes espacios patrimoniales de la ciudad.