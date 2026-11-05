El Festival internacional de Cortos convertirá a Soria en "escaparate internacional" del cine en pequeño formato

Marta Fernández (i), Eder García, Yolanda Benito y Miguel Latorre presentan una nueva edición del Festival de Cortos de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cortos Ciudad de Soria (SOIFF) convertirá a la ciudad de Soria, del 13 al 21 de noviembre, en el "escaparate internacional" del cine en pequeño formato y de la cultura colombiana, país invitado este año.

El SOIFF, organizado por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Soria, ha presentado este jueves en los Cines Mercado la programación de su nueva edición.

El concejal de Juventud y Acción Social del Ayuntamiento de Soria, Eder García; la coordinadora del Festival, Yolanda Benito, el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre y la jefa del servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Soria, Marta Fernández Escalada han participado en el acto de presentación de esta XXVIII edición.

La semana oficial arrancará el viernes 13 de noviembre en el Palacio de la Audiencia con la inauguración de la exposición fotográfica 'Arquitectura Artesanal' una propuesta creativa que reúne las miradas de tres artistas colombianos: Alin Martínez, arquitecto y artista, Maira Gómez, diseñadora gráfica y Tatiana Ruiz, fotógrafa.

A las 20.30 horas, en el Palacio de la Audiencia tendrá lugar la gala inaugural dedicada al cine y la cultura colombiana. La ceremonia estará conducida por la actriz colombiana Alejandra Zuleta con la colaboración de la Asociación Colombiana en Soria y el grupo 'Puente Sonora' e incluirá el homenaje a Jaime Chávarri y Chicho Ibáñez Serrador, figuras de la historia del cine español, con la participación de Ana Isla.

Para finalizar la gala se proyectarán dos cortometrajes colombianos, 'Viral' de Luis Enrique Vanegas y 'La ley de las acciones' de Carlos Hernández Peñuela en colaboración con el festival de terror Etreum y Bogoshort.

"Tenemos preparada una gala elegante, vestida y protagonizada por el cine en corto, acompañada de actuaciones de música y baile colombiano que animen al público a participar en las actividades del Festival con ganas e ilusión", ha señalado Yolanda Benito.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Como antesala de la semana oficial, el Festival desarrollará desde el sábado 7 de noviembre una programación previa que combinará cine, formación y propuestas culturales. Los Cines Mercado acogerán el sábado 7 la proyección del documental 'El Patio de la Infanta. Habitar el tiempo' de Luis Galán a las 18.30 y a las 20.00 se realizará la proyección 'Del corto al largo' protagonizada este año por la película 'Decorado' de Alberto Vázquez, recientemente galardonada con el Goya a la Mejor Película de animación.

El domingo 8 de noviembre tendrá lugar la sección 'Soria Imagina' a las 11.00 en Cines Mercado y por la tarde, estará dedicada al público familiar, con la proyección de Cortos Infantiles Colombianos. Ese mismo día comenzará el Ciclo de Cine Colombiano, que se prolongará hasta la gala inaugural y ofrecerá un cortometraje diario como homenaje a la cinematografía del país invitado.

El sábado 14 de noviembre el Casino acogerá la presentación, a las 12.00, del libro 'El cuerpo nazi. El cuerpo contenido. La estética del poder en el cine de Leni Riefenstahl' con la presencia de su autora, Nayra Sanz Fuentes y amenizada por la pianista Ana Ortiz Wienken.

Por la tarde, a las 17.00 horas, la cafetería Rex acogerá un encuentro con Jaime Chávarri y Alex Ibañez Serrador que compartirán con el público un espacio de diálogo en torno al cine, la creación audiovisual y sus experiencias profesionales.

A las 18.00 horas tendrá lugar en la Audiencia la proyección del V Concurso nacional de Videoclips presentado por Vicho y con la participación de Innovation y, a las 20.00 horas, la primera sesión de la sección oficial.

En esta edición, la sección oficial a concurso reunirá 66 cortometrajes procedentes de nueve países, cuyas proyecciones se sucederán diariamente hasta el jueves 14 de noviembre.

La programación paralela de los Cines Mercado incluirá las secciones En Precario, Cortos de la Memoria, Cuestión de Sexo, Con Perspectiva de Género, Cazando Gamusinos, Valores y derechos humanos y dos novedades: Mirada Tercera Edad y Formas de Amar.

Tampoco faltarán propuestas ya consolidadas, como Saliendo de la Pantalla, a cargo de la compañía La Bohème, y el concierto de película de la Banda Municipal de Música de Soria, que estará acompañada por la artista Carolina Muñoz.

CARLES FRANCINO, HOMENAJEADO

El sábado 21 de noviembre, el Festival pondrá el broche final a su programación con el encuentro con el homenajeado de este año, el actor español Carles Francino que tendrá lugar a la 13.00 en el Casino La jornada concluirá con la gala de entrega de premios y Caballos de Honor, presentada por el actor Javier Muga.

"Con esta programación, el Festival Internacional de Cortos Ciudad de Soria reafirma su apuesta por acercar el cine a públicos diversos, impulsar la creatividad audiovisual y generar espacios de encuentro entre profesionales, creadores y espectadores", han finalizado.