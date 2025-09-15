El Festival Jóvenes Talentos de Salamanca repartirá 12.000 euros en premios

SALAMANCA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La VIII edición del Festival Jóvenes Talentos repartirá un total de 12.000 euros en premios en esta nueva convocatoria, como ha asegurado durante su presentación en el Ayuntamiento de Salamanca el concejal de Juventud, Pedro Martínez.

El concejal salmantino ha asegurado que esta propuesta "se enmarca en el apoyo permanente que presta el Consistorio al colectivo de los jóvenes mediante el impulso de actividades y programas que dan respuesta a sus demandas e intereses y a la promoción y el fomento de la creatividad y el desarrollo de sus habilidades artísticas".

Al igual que en ediciones anteriores, el festival constará de dos fases, una primera de selección y otra segunda de actuación, y tendrá dos categorías según edad, de 14 a 21 años y de 22 a 35 años.

Cada categoría tendrá un primer premio de 2.000 euros, un segundo de 1.500 euros, un tercero de 1.100 euros, un cuarto premio de 800 euros y un quinto de 600 euros.

Por su parte, las categorías se agruparán en diez modalidades, que son artes circenses, beat box, canción, cuentacuentos, danza, interpretación musical, magia, microteatro, monólogos y poesía recitada o dramatizada.

La participación en este certamen es gratuita, como ha recordado Martínez, y las propuestas se pueden presentar tanto de forma individual como colectiva, aunque solo una candidatura por modalidad y hasta un total de dos por participante.

Pedro Martínez ha subrayado que todos los interesados en participar en el Festival Jóvenes Creadores 2025 "pueden presentar sus propuestas hasta el jueves, 16 de octubre, y deberán dirigirse al Espacio Joven, tanto de forma presencial, como por correo postal o por vía electrónica".

Las propuestas seleccionadas en la primera fase del certamen se representarán en la gala final, que se celebrará el 7 de noviembre en el Teatro Liceo. Las bases del certamen pueden consultarse en la página web