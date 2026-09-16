El Festival de Magia, la Cata en la Muralla y la Semana de la Movilidad destacan en la agenda de Ávila

ÁVILA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Ávila contempla una amplia programación de actividades para los próximos días entre las que destacan la iniciativa 'En tu calle y en la mía', enmarcada en la Semana de la Movilidad; el Festival de Magia e Ilusionismo, la III Cata en la Muralla, el certamen IberRadio y diversas citas musicales y deportivas.

Dentro de las propuestas juveniles y formativas, la agenda incluye talleres de práctica de español e inglés en el Aula de los Antiguos Lavaderos, así como la sesión final del taller de técnicas de estudio en La Casa de las Ideas el martes 22 de septiembre. Asimismo, el ámbito deportivo incluye una jornada de habilidades futbolísticas en la Cruyff Court el viernes 18 y la disputa del V Memorial Julián Hernández el domingo 20 de septiembre. A estas convocatorias se ha añadido una jornada de donación de sangre programada para este jueves en el Ayuntamiento de Ávila.

Por su parte, la iniciativa 'En tu calle y en la mía' ha fijado su desarrollo en la calle Caléndula este viernes con la presencia de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y el Parque Municipal de Educación Vial.

De igual forma, el paseo del Rastro acogerá la Noche Mundial de la Observación de la Luna a cargo del Grupo de Observadores Astronómicos, mientras que el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte albergará el sábado 19 de septiembre la XI edición de la Feria de las Radiocomunicaciones IberRadio.

El apartado cultural y de eventos cuenta también con el regreso de los ciclos musicales 'Las Cuatro Estaciones', 'Retratando a Mozart al piano' y 'Contando la música' en recintos como el Auditorio Municipal de San Francisco y el Episcopio. Por otro lado, la 3ª Cata en la Muralla congregará a 40 bodegueros en el adarve del monumento y el antiguo mercado de ganados celebrará la 50ª edición del Concurso Subasta Nacional de Ganado Vacuno Selecto de Raza Avileña - Negra Ibérica.

Finalmente, el Festival de Magia e Ilusionismo desplegará del 18 al 20 de septiembre espectáculos y talleres familiares en espacios como los palacios de Superunda y Verdugo, la plaza de Adolfo Suárez, el Mercado Chico, la plaza de la Catedral, el atrio de San Vicente y el Episcopio, para concluir en la jornada del domingo con una gran gala de grandes ilusiones y una fiesta infantil en el Mercado Grande.