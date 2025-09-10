El Festival de Música Española de León estrena mañana en El Albéitar el documental 'Notas para Pedro Blanco'

LEÓN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Notas para Pedro Blanco (León, 1883 - Oporto, 1919)' se estrena mañana a las 20.00 horas en el Teatro el Albéitar como parte de la programación del XXXVIII Festival de Música Española de León, que se desarrolla hasta el próximo día 29 en la provincia.

El audiovisual, de una hora de duración es un tributo, una aportación a la recuperación de la vida y obra del compositor, pianista, profesor y crítico musical leonés, que se mantuvo en un "inexplicable olvido" casi durante un siglo.

La proyección contará con la presencia de los autores y de los protagonistas del proyecto. La entrada es gratuita hasta completar el aforo y las invitaciones se pueden retirar desde 15 minutos antes del comienzo del evento, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Festival de Música Española.

La acción se desarrolla en Madrid, Lisboa, Oporto, Espinho, Vila Nova de Gaia, Astorga y León, ciudades vinculadas a su formación, a su desarrollo afectivo, artístico y profesional, y a través de cinco personas que, influidas por su figura, han perseverado en la recuperación y puesta en valor de su obra. El legado Pedro Blanco se encuentra en la actualidad depositado en la Fundación Juan March (Madrid).

La recuperación se realiza desde principios de siglo XXI, con el impulso inicial de su nieto, José Pedro Blanco Abreu; el estudio e interpretación de su obra por pianistas portugueses como Nuno Caçote; la investigación biográfica de José Antonio Martínez-Pereda y el trabajo del Festival de Música Española personalizado en su director, el violinista Miguel Fernández Llamazares y en la pianista y musicóloga Julia Franco.

PRINCIPALES "HITOS" DE SU VIDA.

Testimonios en Lisboa, León, Oporto y Madrid, junto a otros recabados en los enclaves portugueses de Espinho y Vila Nova de Gaia conforman un puzle que muestra los principales "hitos" de la vida, la labor como intelectual y la calidad artística de las composiciones de Pedro Blanco que, a pesar de su muerte prematura, a los 35 años, fue autor de una veintena de obras para piano, canto y piano, violín y piano, coro y orquesta.

Desde el año 2007 se han interpretado, dentro de las diferentes programaciones del Festival de Música Española, casi todo su corpus compositivo, se ha promovido la grabación de su obra y se ha publicado la investigación y edición crítica de seis volúmenes de partituras, de las que únicamente se conservaban los manuscritos.

El documental, promovido por el Festival de Música Española, ha contado también con la colaboración del Instituto Leonés de Cultura (ILC) a través de la convocatoria de Ayudas a Proyectos Audiovisuales.

EL AUTOR.

Pedro Blanco inició sus estudios musicales con su padre en León y Astorga. Desde 1897 estudió en la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid (actualmente Real Conservatorio Superior de Música) gracias a una beca de la Diputación de León, a quien dedicaría años más tarde la obra orquestal Añoranzas. En Madrid comenzó una carrera como pianista que lo llevó hasta Oporto, donde residió desde 1903 hasta su fallecimiento en 1919.

Se integró en el círculo literario y artístico de la ciudad costera de Espinho y tuvo una relevante participación en la floreciente vida cultural de Oporto en las dos primeras décadas del siglo XX, en movimientos como Renascença Portuguesa, siendo el único español, junto a Miguel de Unamuno, con el que mantuvo una amplia correspondencia epistolar, que perteneció a esta agrupación de acción socio cultural.

Artista apasionado y carismático, desarrolló una importante actividad como profesor de piano, con multitud de discípulos durante más de una década y fue integrante en 1917 del primer cuadro de profesores de piano del Conservatorio de Música de Oporto.