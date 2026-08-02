El Festival Otoño Musical Soriano inicia este lunes la venta de abonos para su 34 edición

SORIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Otoño Musical Soriano - Festival Internacional de Música de Castilla y León iniciará este lunes el proceso de venta de localidades para su 34 edición con el inicio de la venta de abonos desde este lunes, 3 de agosto, mientras que las entradas individuales podrán adquirirse a partir del viernes 7 de agosto, tanto de forma presencial como por internet, y permanecerán disponibles hasta la finalización del certamen.

El abono completo, con un precio de 160 euros, permite asistir a todos los conciertos comprendidos en el programa de pago del festival, incluido también el concierto con invitación del 11 de septiembre, mientras que los conciertos gratuitos y las funciones concertadas para escolares quedan fuera del abono, según ha explicado el Ayuntamiento de Soria en un comunicado recogido por Europa Press.

La venta de abonos se realizará este lunes en las taquillas del Centro Cultural Palacio de la Audiencia, de 11.00 a 14.00 horas, y en Cines Mercado, de 17.30 a 22.00 horas, y también podrán adquirirse por internet desde las 11.00 horas del mismo día hasta las 24.00 horas del 4 de agosto. Cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro abonos.

ENTRADAS INDIVIDUALES

Las entradas individuales, que tendrán un precio de entre 10 y 25 euros, en función del espectáculo, estarán disponibles a partir del 7 de agosto en el Palacio de la Audiencia, de 11.00 a 14.00 horas, y en Cines Mercado, de 17.30 a 22.00 horas, además de en las taquillas automáticas situadas en el propio Palacio de la Audiencia y en el Centro Cultural Gaya Nuño. La venta online comenzará a las 13.00 horas del 7 de agosto y permanecerá abierta hasta el final del festival.

Una vez iniciada la programación, las taquillas del Palacio de la Audiencia y del Aula Magna Tirso de Molina abrirán una hora antes del comienzo de cada concierto, y se podrán adquirir un máximo de cuatro entradas por concierto.

En la compra de entradas, se aplicará un 50 por ciento de descuento a las personas usuarias de las Aulas de la Tercera Edad, titulares del Carné Joven y menores de 14 años, así como un 10 por ciento de descuento para las personas empadronadas en Soria.

El Consistorio ha señalado que este porcentaje también se aplicará en los abonos, que estos descuentos no son acumulables y que deberán acreditarse documentalmente en el acceso a los conciertos.

La 34 edición del Otoño Musical Soriano se celebrará entre el 10 y el 30 de septiembre, con un concierto extraordinario el 11 de noviembre, y reunirá en Soria a algunas de las principales orquestas, intérpretes y formaciones nacionales e internacionales, junto a propuestas de música de cámara, jazz, flamenco, actividades al aire libre y conciertos gratuitos.

Toda la información sobre la programación, las condiciones de venta y la adquisición de localidades puede consultarse en la página web oficial del Festival Otoño Musical Soriano.