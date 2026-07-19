El Festival de Pianos en la Calle reúne a cientos de asistentes en Coca (Segovia) - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

COCA (SEGOVIA), 19 (EUROPA PRESS)

Coca acogió en la noche del sábado una nueva edición del Festival de Pianos en la Calle, con cientos de asistentes, en el marco de la cita Noche en Blanco y Negro organizada por la Diputación de Segovia.

Tras el éxito cosechado en anteriores ediciones celebradas en distintos municipios de la provincia, el festival recaló este año en Coca, donde congregó a cientos de asistentes con una propuesta que permitió "disfrutar de una experiencia musical única mientras recorrían el extraordinario patrimonio histórico de la localidadç2.

La velada comenzó con la ya tradicional propuesta de Piano Libre, que permitió a pianistas aficionados y estudiantes interpretar distintas piezas ante el público, la "mejor antesala" de los conciertos programados de forma simultánea y rotatoria en la Explanada del Castillo, la Torre de San Nicolás y el Paseo de las Olmas.

Pasadas las nueve de la noche, tuvo lugar el tradicional encendido de las velas que iluminan los tres pianos, en colaboración con The Olphactory, según ha señalado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

En esta edición sonaron de manera ininterrumpida tres pianos, dos pianos de cola y un piano gran cola, por los que fueron rotando los distintos artistas a lo largo de la noche, con estilos muy diversos.

La soprano María Eugenia Barcia, acompañada al piano por Alicia Maroto, ofreció un recorrido por la zarzuela y la canción española; el pianista Pedro Ojesto, junto al trompetista Antonio García, acercó al público una sugerente propuesta de flamenco jazz, y la copla y el homenaje a Chavela Vargas llegaron de la mano del pianista Benjamín R. Mitte y la cantante Amparo Malo, quienes contaron además con la participación como artista invitada de la trombonista Raquel Rojo.

El jazz tuvo un protagonismo especial con el trío formado por Maestro Moriles al piano, Cuco Pérez al acordeón e Ignacio 'Búho' Vidaechea al saxofón.

Completaron el cartel la pianista María Soldado Bermúdez y el dúo formado por Laura Sierra y Julia Mora, que interpretaron un repertorio de música clásica para piano a cuatro manos.

La Diputación de Segovia y el Ayuntamiento de Coca han agradecido la "excelente respuesta" del público y la implicación de artistas, colaboradores y vecinos, que contribuyeron a hacer posible una nueva edición de un festival que "volvió a demostrar el enorme potencial de la cultura para dinamizar el territorio, acercar la música de calidad al medio rural y poner en valor el patrimonio histórico de la provincia".