El Festival de Teatro de Palencia programa seis obras, funciones inclusivas y actividades paralelas

El concejal de Identidad Cultural, Francisco Fernández, durante la presentación del Festival de Teatro. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro de Palencia, que este año celebrará su 47 edición del 11 al 29 de septiembre, recala en el Teatro Principal con seis obras programadas, en la sección oficial, que tienen como hilo conductor el teatro "como reflejo de vida".

El concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, ha explicado durante la presentación del festival que todas las representaciones están relacionadas con acontecimientos "que impactan y están presentes en nuestra vida cotidiana".

Así, ha detallado que en 'El Nudo Gordiano' se habla sobre el suicidio infantil, en 'Sahara. La Barca del Desierto', sobre la lucha de un pueblo que se niega a desaparecer; 'Las Gratitudes' aborda el tema del agradecimiento a las personas que nos han ayudado en nuestros malos momentos y cómo no sabemos expresar dicho agradecimiento.

Por su parte, 'Cucaracha' trata cómo inciden los periodos de guerra en la adolescencia y juventud estudiante, arrancando de sus vidas las ilusiones de un futuro.

La obra 'UBÚ' critica las actuales políticas imperialistas y 'Rompientes', nos habla de la llegada de migrantes a las playas, de la empatía y de cómo nos comportamos ante la amenaza de que algo perturbe nuestra felicidad.

Respecto a las novedades de esta edición, Fernández ha apuntado que el festival se suma al proyecto Teatro Accesible, "que promueve la accesibilidad y la inclusión en las artes escénicas, con el objetivo de que las personas con discapacidad puedan acceder a la cultura en igualdad de condiciones".

En este sentido, ha puntualizado que las obras 'El Nudo Gordiano' y 'Las Gratitudes' serán sesiones adaptadas a personas invidentes. Por otro lado, se pondrá en marcha el 'Club de Espectadores 360' que tendrá actividad durante toda la temporada de programación en el Teatro Principal, será gratuito y constará de distintas actividades relacionadas con la programación.

"En definitiva, se trata de acercar, a todo aquel que esté interesado a los procesos de iluminación, escenografía, producción de obras de teatro, comentarios y lecturas de textos, entre otros, con el fin de hacer un público más activo y participativo, antes de la asistencia a la representación", ha asegurado.

Las hojas de inscripción estarán disponibles en la taquilla con la venta de entradas. Cada grupo contará con un máximo de treinta personas.

GALA DE INAUGURACIÓN

El Festival arrancará el lunes, 14 de septiembre, a las 20.00 horas en el Teatro Principal, con la gala de inauguración y la entrega de premios al mejor actor, actriz, dirección y escenografía del año 2025 concedidos por el público asistente a la 46 edición.

En esta ocasión, el Premio a Mejor Actriz será para Aitziber Garmendia y el de Premio a Mejor Actor para Telmo Irureta, ambos por sus interpretaciones en 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?', de Mireia Gabilondo; el Premio a Mejor Dirección recaerá en Lucía Miranda por 'Caperucita en Manhattan' de Carmen Martín Gaite. Una obra, que también se llevará el Premio a Mejor Escenografía realizada por Alessio Meloni.

A continuación, se presentará la primera obra programada: 'El Nudo Gordiano', de la dramaturga Johnna Adams, con la dirección de Israel Elejalde y la adaptación de Paula de Paz. Sobre el espectáculo destaca el duelo eléctrico y el combate dialéctico que mantienen dos actrices sobre el escenario.

María Morales que interpreta a una madre asertiva y destrozada, mientras que Eva Rufo encarna a la profesora con una contención llena de nerviosismo y fragilidad. El texto plantea dilemas morales muy profundos sobre la educación, los límites de la autoridad, el acoso escolar y dónde reside realmente la responsabilidad de la salud mental en la infancia.

La segunda actuación, que tendrá lugar el 18 de septiembre a las 20.30 horas en el Teatro Principal será la de la propuesta escénica 'Sahara. La Barca del Desierto' que producida por 'Una hora menos' aborda, desde una perspectiva dramática, el conflicto del Sáhara Occidental a través de la historia de una enfermera canaria cuya experiencia personal se entrelaza con los acontecimientos políticos y sociales del territorio, articulando un relato que transita entre el pasado y el presente mediante la memoria, el testimonio y el diálogo.

Un día antes, el 17 de septiembre el Teatro Principal acogerá a las 19.00 horas, la mesa debate 'La Visibilidad de un conflicto' donde voces expertas como la periodista de RTVE y especialista en información internacional, Ebbaba Hameida; el abogado y activista de los Derechos Humanos, Sidi Talebbuia y la Licenciada en Dirección y Administración de Empresas, Fati Jadad, harán un recorrido por la realidad del pueblo saharaui.

Por su parte, la compañía PTC presentará el sábado, 19 de septiembre, a las 20.30 horas 'Las Gratitudes', dirigida por Juan Carlos Fisher y sostenida por la actuación de Gloria Muñoz.

La adaptación de la novela de Delphine de Vigan transforma la pérdida del lenguaje en una experiencia abrumadora. Una obra profundamente conmovedora y humana que explora el peso del silencio y la lucha por recordar, el poder decir gracias antes de que el tiempo nos haga olvidarlo todo.

Ya el miércoles, 23 de septiembre, a las 20.30 horas en el Teatro Principal, se representará 'Cucaracha'. La obra de Sam Holcroft, dirigida por Julián Fuentes Reta y con un elenco formado por Hiba Abouk, Julio Peña, Lucía Díez, Miriam Queba, Nakarey y Javier Amann, pone a la educación frente al horror de la guerra. En ella, la propuesta escénica apuesta por el realismo extremo: un minimalismo espacial y lumínico que pone el foco absoluto en la interpretación.

Las representaciones seguirán el viernes, 25 de septiembre con 'UBÚ'. La obra escrita por María Folguera a partir de Ubú rey de Alfred Jarry posee inteligencia y absurdidad a partes iguales.

Bajo la dirección de Hugo Nieto y con un preparto formado por Antonio Pagudo, Cristina Gallego, Dani Llull, Eduardo Mayo y Elena Lombao, traslada la farsa original al corazón de la política contemporánea. Entre intrigas, canciones y situaciones desbordadas, la obra construye un espejo incómodo donde la risa convive con la inquietud.

Por último, el sábado 26 de septiembre a las 20.30 horas llegará al Principal la obra 'Rompientes' del dramaturgo belga Paul Verrept, traducida al español por Ronald Brouwer y dirigida por José María Esbec. La misma aborda el ocaso de un matrimonio acomodado, interpretado por Fernando Mercé y Rebeca Hernando.

VENTA DE ENTRADAS

La venta anticipada de entradas será del 9 al 12 de septiembre ambos días incluidos en las taquillas del teatro, en horario de 09.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.00 horas y todos los días de función y en www.teatroprincipaldepalencia.es. Se limitará a un máximo de cuatro la adquisición de entradas por persona y por función.

De forma paralela se ha diseñado la programación 'Off The Record', que según ha explicado Fernández persigue llegar a todo tipo de público y hacer partícipe a la población del desarrollo del festival a través de distintos espectáculos de calle.

Arrancará el 11 de septiembre a las 20:30 horas, con 'Maletas de Tierra', una pieza itinerante (Plaza Mayor, Cuatro Cantones y Plaza San Francisco) de teatro físico y movimiento que recorre la historia dando prioridad a la piel y la voz de las mujeres.

El segundo espectáculo dentro del ciclo 'Off The Record' es 'Shibumi', que se llevará a cabo en la Plaza Mayor el 12 de septiembre a las 20.00 horas. Reconocido con el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2010 invita al público a descubrir la belleza de las pequeñas cosas que esconden lo esencial de nuestras vidas.

Por último, el 29 de septiembre el Teatro Principal acogerá una sesión escolar, con pases a las 10 y 12 horas, protagonizada por la obra con títeres 'Calle Rebaño, 14', una historia que enseña que los prejuicios no son buenos compañeros.