El Festival de Teatro de La Parrala alcanza su 13 edición con el "talento escénico burgalés como insignia"

BURGOS 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La decimotercera edición del Festival de Teatro Local de La Parrala reunirán en Burgos, entre el 7 y el 28 de noviembre, al "talento escénico" local en una cita cultural "completamente institucionalizada y esperada".

Durante la presentación, en la que ha participado el miembro de La Parrala Carlos de la Torre, se ha destacado la importancia de este ciclo para "dotar de diversidad" a la agenda burgalesa y, sobre todo, para "visibilizar y respaldar el talento de los profesionales de las artes escénicas locales".

El concejal de Festejos, César Barriada, ha subrayado "el talento" de los artistas de Burgos y el "trabajo constante" que desarrollan las distintas entidades y profesionales que están detrás de cada proyecto. Así, ha subrayado durante la presentación del evento que la muestra "va más allá de las meras representaciones al constituir una ventana abierta a las compañías, actores, actrices, bailarines y creadores".

El edil ha remarcado que el certamen refleja la "madurez artística y la calidad de la escena burgalesa", algo que ha sido posible a través del "esfuerzo conjunto" de la Asociación de Artes Escénicas y el Consistorio. Asimismo, ha hecho un reconocimiento explícito a la labor de la entidad por mantener vivo el tejido cultural de la ciudad a través del impulso al teatro y la danza.

Otro de los pilares que explican la consolidación del festival tras 12 etapas previas es, en sus palabras, "la respuesta del público burgalés, que año tras año respalda masivamente las propuestas del cartel".

Para esta edición número 13, La Parrala ha diseñado una programación variada que abarca distintos lenguajes escénicos y busca llegar a todo tipo de espectadores.

Por su parte, De la Torre ha realizado un recorrido por los grupos que participarán en el encuentro. El pistoletazo de salida lo dará el sábado el Teatro Comedia con la puesta en escena de 'Tracatá (Carbonera)', un espectáculo de danza con música original de electro-flamenco que traslada al espectador al corazón del ciclo del carbón.

Son los propios protagonistas quienes narran sus vivencias a lo largo de las canciones que vertebran el montaje, programado a las 20.30 horas para público adulto con un precio de 10 euros.

La actividad continuará adentrándose en el terreno de la comedia con Teatro del Vértice y su obra 'Hombres que escriben en habitaciones pequeñas'. La función plantea un escenario tan singular como corrosivo dentro de una destartalada oficina del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La trama reúne a una jefa ambiciosa al borde de la jubilación, una leal aspirante al puesto, una becaria frívola con gran talento para los idiomas y experta en chino, y a un aspirante a escritor manipulable y con delirios de grandeza a quien la máxima responsable del servicio ha decidido integrar en sus planes.

Los más pequeños y el público familiar tendrán su espacio el domingo con el circo de Marta Luna y 'Las aventuras de Sabina', un montaje de 50 minutos de duración enfocado a todos los públicos cuyo precio es de cinco euros. La obra sigue los pasos de Sabina, una niña curiosa e intrépida que transforma la realidad a través de su imaginación. En esta ocasión, la protagonista emprende una travesía en barco junto a su grumete donde donde la capitana ve gigantes y su marinero solo distingue molinos .

Cierra este ciclo el Teatro Tragicomedia acogerá la propuesta de Ronco Teatro bajo el título 'Inútil sin referencias', una pieza inspirada en el poemario Causas perdidas de Ricardo Desola.

El montaje, dirigido a público adulto, con 65 minutos de duración y entradas a diez euros, profundiza en la crisis existencialista de un cincuentón. A través del texto, la compañía indaga en los orígenes de esta zozobra vital y busca posibles vías de escape, en un ejercicio escénico donde los espectadores podrán hallar el reflejo, la complicidad y el refugio de sus propios sentimientos.

VENTA DE LOCALIDADES

Las localidades para cualquiera de los espectáculos se pueden adquirir de forma telemática a través del servicio de Telentradas de la Fundación Caja de Burgos, que están disponibles hasta 15 minutos antes de cada función en su web oficial.

De manera presencial, las entradas están disponibles en las taquillas del Teatro Principal (de lunes a sábado de 18:00 a 21:00 horas y una hora antes de cada función), en la Casa de Cultura de Gamonal (de lunes a viernes en el mismo horario), en Cultural Cordón y en el CAB, con horarios específicos adaptados a cada centro.