El Festival Tomás Luis de Victoria reunirá en Ávila a The Gesualdo Six y cinco conciertos. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional Tomás Luis de Victoria celebrará su sexta edición del 21 de noviembre al 8 de diciembre en Ávila en homenaje al polifonista abulense y traerá por primera vez a España a la formación británica The Gesualdo Six, según han presentado este miércoles el teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio, Carlos López, y la vicepresidenta del coro Camerata Abulense, Mercedes García Centeno.

La programación del certamen, organizado por el Ayuntamiento, constará de cinco conciertos que se desarrollarán en torno al puente de diciembre en enclaves patrimoniales como el Real Monasterio de Santo Tomás, la basílica de La Santa y el Auditorio Municipal de San Francisco, con la colaboración de las comunidades carmelita y dominica, aunando así música y arquitectura histórica.

El ciclo comenzará el 21 de noviembre a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal de San Francisco de la mano del Coro Camerata Abulense y su recital 'Victoria y su tiempo', dirigido por Uxía Aldea y con la participación del organista de la catedral de Ávila Francisco Javier López, donde más de 40 voces repasarán la polifonía sacra renacentista con obras de Victoria, san Juan de la Cruz, Juan del Enzina, Sebastián de Vivanco o Palestrina.

En el mismo auditorio y horario actuarán las siguientes formaciones del festival: el coro vigués Gli Appassionati, que interpretará el 28 de noviembre el programa 'Cuando el Cielo escucha a la Tierra' bajo la dirección de Nuria Lorenzo López, y el cuarteto andaluz Sephardica, que ofrecerá el 5 de diciembre el recital 'Cancionero. Coplillas antiguas. Música sin tiempo', con instrumentos históricos y piezas arregladas por Emilio Villalba tras publicar su libro-disco 'Mar de músicas'.

El festival concluirá con la doble cita del conjunto británico The Gesualdo Six, que debutará en España con un repertorio que abarca desde la época medieval hasta la contemporánea; en concreto, el 7 de noviembre actuará a las 18.00 horas en la basílica de La Santa con el recital 'Penitencia y oración', centrado en composiciones de Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero, Carlo Gesualdo y William Byrd, al que sumará una segunda actuación en la ciudad el 8 de noviembre.