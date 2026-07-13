El Festival de Verano 'León Cuna del Parlamentarismo' estrena mañana el ciclo dedicado a las nuevas dramaturgias

Cartel del ciclo 'Nuevas dramaturgias' que comenzará mañana dentro del Festival de Verano 'León Cuna del Parlamentarismo'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Verano 'León Cuna del Parlamentarismo' estrenará mañana el ciclo 'Nuevas dramaturgias', que convertirá el jardín arqueológico de la Casona de Puerta Castillo en escenario del de cuatro obras que abordan temas actuales como la identidad, la tecnología, la diversidad, el medio ambiente y los cambios sociales.

Estas propuestas quieren mostrar al público las problemáticas presentes a través de iniciativas originales y reflexivas en clave de comedia. Los cuatro espectáculos programados se representarán a las 22.00 horas entre los días 14 y 17 de julio.

La primera de las obras, 'Vierdingo', se pondrá en escena mañana y es un monólogo de Esteban Garrido en tono de comedia y humor, con música electrónica y proyecciones que abordan la salud mental con el personaje de Iván, que sale de fiesta para huir de sus problemas.

El Asilo Cía representará 'El toro que mató a Juan 'el Chiqui' este miércoles, una obra de Miguel Herrero que sube a las tablas de La Casona de Puerta Castillo a Óscar Fervaz, Gonzalo Lasso y Luis Caballos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El día 16 de julio se escenificará la obra 'Win win', de la compañía La Negra, una comedia sobre el drama de llegar a un acuerdo. Bajo la dirección de Carles Sanjaime, Carlos Amador y Mireia Pérez dan vida dos antiguos compañeros de escuela que intentan llegar a un convenio satisfactorio para los dos y que será imposible por mucho que lo intenten.

'El peor espectáculo del mundo, de momento', de la compañía Zanguango Teatro, cerrará este nuevo ciclo de artes escénicas y nuevas dramaturgias viernes 17 de julio. Se trata de una pieza cómica y un 'biopic' interpretado por Miguel Muñoz sobre quienes intentan ser alguien, pero, al final, su vida es como la de los conejos, que saltan de mato en mato sin dejar rastro y, al mirar atrás, sólo ven el miedo a las escopetas.

Las entradas para los cuatro espectáculos del nuevo ciclo 'Nuevas dramaturgias' pueden adquirirse por dos euros a través de la web https://www.ctickets.es/eventos/entradas-fcp-leon-2026 o una hora antes de cada actuación en la taquilla de la propia Casona.