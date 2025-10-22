Fetracal reclama a Transportes una medida "clara y concreta" ante la subida de costes con el aumento la MMA en el sector

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de Transporte de Castilla y León (Fetracal) ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una aplicación "clara y planificada" de la nueva normativa que eleva a 44 toneladas la masa máxima autorizada (MMA) para el transporte de mercancías por carretera, tras advertir de que esta medida supondrá un incremento de costes de alrededor del 10 por ciento para el sector.

La reforma, publicada el pasado 23 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), busca modernizar y descarbonizar el transporte de mercancías, pero desde Fetracal han considerado que la transición está "no clara y no tiene el apoyo técnico necesario", según un comentario de la Federación recogido por Europa Press.

El presidente de la federación, Óscar Baños, ha señalado que la "principal" duda que afrontan las empresas es si la flota de camiones de Castilla y León está preparada para adaptarse a las 44 toneladas a partir de este jueves, 23 de octubre, y en el caso de las cisternas, a partir del 23 de enero. "Como hemos señalado a través de la CETM, la DGT no se ha preocupado en aclarar las dudas que al sector nos plantea esta implantación", ha lamentado.

Baños también ha expresado su preocupación por "la falta de información técnica", especialmente en lo referente a las fichas de los vehículos. "Cuando en las fichas técnicas aparece una masa máxima técnica admisible de 44 toneladas, ¿se contará con el 2,5 por ciento de margen actual? En los casos en que sea necesario un certificado de adaptación, ¿qué debe constar exactamente?", ha cuestionado.

Aunque Fetracal ha reconocido que la medida puede impulsar la inversión en renovación de flota, ya que muchos vehículos no cumplen los nuevos requisitos, su presidente ha subrayado que el proceso debe realizarse "con rigor y medidas compensatorias para los transportistas más afectados".

"Nos habría gustado que el Ministerio de Transportes y la DGT hubieran elaborado una hoja de ruta clara y concreta, con estudios técnicos serios y realizados con rigor. Reclamamos que la implantación sea justa y que no seamos los paganos de la medida", ha concluido Baños.