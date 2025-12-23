Fin de la alerta por riesgo de nevadas y precipitaciones en ocho provincias de CyL

Gráfico difundido por Protección Civil sobre la finalización de la la alerta por riesgo de nevadas y precipitaciones en ocho provincias - @112CYL

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha declarado este martes, 23 de diciembre, el fin de la alerta ante el riesgo de nevadas y precipitaciones en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora.

Protección Civil declaró la alerta ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos por nevadas y precipitaciones desde las 12.00 horas del sábado día 20, con fecha de finalización a determinar entonces en función de la evolución, para todas las provincias de Castilla y León, excepto Valladolid.

Finalmente, la alerta se ha prolongado hasta primeras horas de la tarde de este martes cuando Protección Civil ha dado por finalizado el episodio tras constatar que han remitido los fenómenos meteorológicos adversos.