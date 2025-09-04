Fin de semana de humor en el Teatro Zorrilla con El Monaguillo y la obra 'Que Dios nos pilles confesados'

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El humor y la comedia marcarán este fin de semana las propuestas que ofrecerá el Teatro Zorrilla de Valladolid de cara a este fin de semana, con el espectáculo 'Efectiviwonder' de El Monaguillo y la obra 'Que Dios nos pille confesados'.

En el marco del primer fin de semana de las Ferias y Fiestas de Valladolid, la sala principal del teatro acogerá este sábado, 6 de septiembre, a las 20.30 horas, la propuesta de El Monaguillo, que repasa en clave cómica los recuerdos de la infancia y las diferencias entre generaciones.

Así, el espectáculo, del que se puede disfrutar por un precio de 30 euros la entrada, aborda situaciones relacionadas los juegos de antes, las madres de entonces o el contraste con la sociedad actual, según ha informado el Teatro Zorrilla en un comunicado recogido por Europa Press.

Por otro lado, el domingo 7 de septiembre será el turno de la comedia teatral 'Que Dios nos pille confesados', con dos funciones programadas, una a las 18.00 y otras a las 20.30 horas.

Esta comedia, protagonizada por Josema Yuste, Esther del Prado, Santiago Urrialde y Javier Losán, pone en escena un enredo en torno al intento de robo de un valioso cuadro del siglo XVII, con sospechas, equívocos y giros cómicos. Las entradas tienen un precio de 28 euros (butacas, palcos y primera fila de anfiteatro) y 25 euros (resto de anfiteatro).