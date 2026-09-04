Finaliza la modernización de la estación de autobuses de El Burgo de Osma (Soria) tras una inversión de 934.000 euros

La consejera de Movilidad, junto a otros responsables políticos, visita la estación de autobuses de El Burgo de Osma, en Soria - JCYL

SORIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha culminado las obras de rehabilitación y modernización de la estación de autobuses de El Burgo de Osma, en Soria, una actuación que ha supuesto una inversión de 933.951 euros.

La intervención ha permitido poner a disposición de los usuarios unas instalaciones más accesibles, confortables, eficientes y adaptadas a las necesidades actuales del transporte público.

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha visitado este viernes la estación para conocer el resultado de las actuaciones ejecutadas y poner en valor las mejoras que ya pueden disfrutar los viajeros y los profesionales que utilizan estas instalaciones.

"Cuando hablamos de mejorar el transporte público hablamos también de mejorar los espacios desde los que se presta ese servicio. Una estación de autobuses debe ser accesible, cómoda, segura y funcional, y eso es precisamente lo que hemos conseguido en El Burgo de Osma", ha señalado Sanchidrián.

La consejera ha destacado que la actuación "pone al usuario en el centro", con mejoras que afectan tanto a la accesibilidad y al confort como a la eficiencia y a la funcionalidad de la estación. "Queremos que las personas que utilizan el autobús en nuestros pueblos y ciudades encuentren unas infraestructuras modernas y de calidad", ha indicado la consejera.

ACTUACIONES

Sanchidirán ha explicado que, entre las principales actuaciones realizadas, se encuentra la "mejora de la accesibilidad del conjunto mediante la instalación de nuevos ascensores, que permiten comunicar las distintas plantas y facilitan el acceso a los diferentes servicios".

También se han rehabilitado los aseos destinados a los viajeros y se ha renovado la señalética de las instalaciones. La intervención ha permitido, además, mejorar la eficiencia energética del edificio mediante la sustitución de carpinterías, la mejora del aislamiento y la renovación de las luminarias de las dársenas por tecnología LED.

Asimismo, se ha reformado y sustituido la instalación eléctrica y se han acometido trabajos de limpieza y acondicionamiento de los espacios exteriores.

La actuación acometida en la estación de autobuses de El Burgo de Osma ha permitido redistribuir y adecuar los espacios interiores para mejorar su funcionalidad.

En el edificio se han habilitado nuevos espacios para oficinas y talleres, mientras que las dependencias de Medio Ambiente y de la Sección Agraria Comarcal se han trasladado al volumen rectangular de la estación.

En la planta baja se ubican las dependencias de Medio Ambiente, mientras que la primera planta acoge la Sección Agraria Comarcal y la Ventanilla al Ciudadano, además de nuevos baños y vestuarios para el personal de Veterinaria. Estos espacios permiten concentrar y mejorar los servicios de la Administración autonómica en la comarca.

En el edificio circular se ha instalado también un ascensor en el hall principal para garantizar la accesibilidad a la primera planta, que cuenta con espacios diáfanos destinados a oficinas y talleres con accesos independientes y los aseos de la planta baja han sido igualmente rehabilitados para mejorar su uso por parte de los viajeros.

MÁS DE 5.000 USUARIOS

La estación de El Burgo de Osma cuenta con rutas regulares de viajeros que conectan con la capital, dentro de la ruta Langa de Duero-Soria. Y también la Valladolid-Ágreda en ambos sentidos con parada en la capital.

En el primer semestre del año se han superado los 5.000 viajeros, con una media mensual cercana a los 1.000 usuarios. La demanda puntual en algunas fechas conllevó un refuerzo de servicios en la concesión VACL-038 entre Valladolid y Burgo de Osma.

En cuanto a Buscyl, en toda la provincia de Soria hay 19.989 usuarios y han realizado hasta el momento 113.892 viajes gratuitos. La actuación de El Burgo de Osma se enmarca en el Plan de Modernización de las estaciones de autobuses de titularidad autonómica que desarrolla la Junta y que contempla una inversión superior a los 40 millones de euros durante esta legislatura, con financiación de Fondos Europeos.

Este programa ha permitido acometer actuaciones en las estaciones de Ávila, Palencia, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Soria, León, Almazán, Intermodal León, Ponferrada, Benavente; y estar haciéndolo en Valladolid, Medina de Pomar y Guijuelo. Además, se prevé que tenga continuidad en Zamora, Segovia y Arévalo en la actual legislatura.