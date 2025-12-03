Finalizan las obras de la concentración parcelaria de Castropodame (León)en 218 kilómetros tras invertir 7,5 millones

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral (segunda por la derecha), durante su visita a la concentración parcelaria de Catropodame (León). - JCYL

Supone una reducción del número de fincas, que pasan de 37.108 a 4.737

CASTROPODAME (LEÓN), 3 (EUROPA PRESS)

Las obras de infraestructura rural asociadas a la concentración parcelaria de Catropodame (León) han finalizado tras realizar una inversión de 7,5 millones de euros que han permitido la ejecución de una red de caminos de 218 kilómetros de longitud.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha visitado este miércoles en la zona el resultado de la nueva red adaptada a las necesidades del sector agrario, cuyos objetivos son mejorar la calidad de vida de los profesionales del campo, impulsar la actividad económica en el territorio y mejorar la gestión y la seguridad jurídica de la propiedad.

Las obras de infraestructura rural, que comenzaron en marzo de 2022, han sido financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en un 53 por ciento, la Junta de Castilla y León en un 28,7 por ciento y el resto por el Estado. De esta forma, la actuación no ha supuesto ningún coste económico para los beneficiarios.

En total se han ejecutado 78 caminos con 218 kilómetros de longitud y una anchura variable de cuatro metros. Los trabajos han incluido 55 entronques con pavimiento de hormigón, 35 metros de bionda y 73 señales, entre otros trabajos de restauración y movimientos de tierras.

La red de caminos da servicio a las nuevas fincas de la concentración parcelaria de Castropodame, entregadas a sus propietarios el pasado día 2 de octubre. La concentración ha afectado a 3.681 hectáreas de 1.759 propietarios cuyos terrenos estaban divididos inicialmente en 37.108 parcelas y, tras la concentración, se han reducido a 4.737.

UN IMPACTO "MUY POSITIVO"

González Corral ha destacado que la actuación realizada permite que cada propietario tenga ahora una finca de reemplazo donde antes había ocho parcelas, lo que tendrá un impacto "muy positivo" en la gestión de las explotaciones y la reducción de los costes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta de Castilla y León.

La zona beneficiada, con una población de 1.574 habitantes, comprende siete entidades locales que forman el municipio: Matachana, Villaverde de los Cestos, Calamocos, Castropodame, Viloria, Turienzo Castañero y San Pedro Castañero.

La consejera ha recordado que la Junta abogó al inicio de la legislatura por aprobar acuerdos de declaración de utilidad pública y urgente ejecución de concentraciones parcelarias en 150.000 hectáreas y ha llegado ya 147.342 hectáreas, lo que representa el 98 por ciento del compromiso. A la vez, en este periodo de tiempo, la Consejería ha iniciado obras infraestructuras rurales en una superficie que ronda las 92.200 hectáreas.

Posteriormente, la consejera ha mantenido sendas reuniones con los representantes de la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Bierzo y de la asociación Alimentos de Calidad del Bierzo.

MODERNIZACIÓN DEL CANAL BAJO DEL BIERZO

En el encuentro con los regantes se ha analizado el estado de ejecución de las obras de modernización del Canal Bajo del Bierzo, que beneficiará a 4.016 hectáreas de Carracedelo, Camponaraya y Ponferrada. La inversión prevista por la Junta en este proyecto, 11,8 millones, supone el 33 por ciento del total de la inversión y contempla la obra de toma de agua, equipo de filtrado y tubería de abastecimiento que conecta el canal alto con el bajo.

La actuación, que se desarrolla "a buen ritmo", tiene prevista su finalización en 2026 con el objetivo de que los regantes puedan utilizar la infraestructura la próxima campaña.

FIGURAS DE CALIDAD DE PRODUCTOS

Posteriormente, en el encuentro mantenido con la asociación de Alimentos Calidad del Bierzo se ha repasado la situación de las siete figuras de calidad de la comarca (DO Bierzo, DOP Manzana Reineta del Bierzo, IGP Botillo del Bierzo y las marcas de garantía Pera Conferencia del Bierzo, Castaña del Bierzo y Cereza del Bierzo).

Igualmente, se ha informado de que la Comisión Europea debe publicar próximamente el reconocimiento de la Pera del Bierzo como IGP, mientras que Miel del Bierzo está pendiente de la certificación para poder operar como marca de garantía.