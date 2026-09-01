Finalizan los trabajos que convertirán el Palacio Episcopal de Palencia en un gran centro de arte sacro

Presentación de las obras de restauración del Palacio Episcopal de Palencia. - OBIDPADO DE PALENCIA

PALENCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de restauración del Palacio Episcopal de Palencia ya han concluido y servirán para convertir el inmueble en un gran museo de arte sacro que pretende llegar a ser "un referente cultural, turístico y patrimonial de la ciudad".

Así lo ha señalado el obispo de Palencia, Mikel Garciandía, durante la presentación de los trabajos que se han realizado y que acaban de finalizar.

Las obras han servido para mejorar la cubierta y parte de las fachadas del edificio y son los primeros pasos de un ambicioso proyecto expositivo, impulsado por el obispo aprovechando las posibilidades que ofrece el edificio tras la rehabilitación de su cubierta.

Garciandía ha explicado que la diócesis trabaja en una estrategia a largo plazo para dar un uso "más homogéneo y complementario" a sus grandes edificios patrimoniales como la Catedral, el Seminario y el propio Palacio Episcopal.

Uno de los arquitectos responsables de la Obra, Ignacio Vela, ha destacado que los trabajos se han desarrollada durante quince meses y han permitido garantizar la estabilidad y seguridad de una estructura que presentaba un grave deterioro.

Además, libera el espacio interior para futuras actuaciones. Precisamente esa flexibilidad permitirá adaptar el edificio a los usos culturales que se planteen en los próximos años. Esta reforma de gran envergadura asciende a 1.115.000 euros y la sufraga íntegramente la Diócesis de Palencia.

INTERVENCIÓN

Junto a la sustitución de todo el tejado, que tiene una superficie de 2.100 metros cuadrados, se han limpiado las fachadas y se ha resuelto el problema de evacuación de agua de los balcones. También se ha reforzado su seguridad antiincendios.

La obra, dada su magnitud, se dividió en dos fases. La primera de ellas se extendió entre mayo y diciembre de 2025 y la segunda fase que concluye ahora tras 15 meses de trabajo.

El obispo ha avanzado también alguna de las líneas maestras del proyecto como la ampliación y mejora del actual Museo Diocesano, la potenciación de la pinacoteca que alberga 700 obras de gran valor artístico, incluidas algunas cedidas por el Museo del Prado, así como la creación de recorridos vinculados a la figura de San Manuel González, que vivió y falleció en el palacio y cuya devoción tiene una importante proyección internacional.

Además, la diócesis contempla iniciativas urbanísticas y de servicio ciudadano a largo plazo. Entre ellas, Garciandía se ha referido a la posibilidad de abrir al uso público el aparcamiento anexo al Palacio Episcopal, una propuesta que requeriría estudios arqueológicos y la colaboración de distintas administraciones.

El obispo ha datado estas actuaciones en un futuro de entre 10 y 20 años y ha apostado por la necesidad de trabajar conjuntamente con las instituciones públicas y otras entidades privadas para convertir el conjunto patrimonial en un elemento movilizador del turismo y de la actividad cultural de la capital.