La financiación para bonificar el 25% en abonos de tren para viajeros recurrentes aumenta hasta 23,3 millones

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VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una nueva ampliación de la financiación destinada a la bonificación del 25 por ciento de los títulos de transporte multiviaje de Media Distancia-Alta Velocidad (Avant), gestionados por Renfe, con el objetivo de mantener este apoyo a los viajeros recurrentes de la Comunidad.

La séptima modificación de la subvención concedida a Renfe Viajeros S.A. permitirá incrementar en 1,64 millones de euros la aportación correspondiente a 2026. Con esta ampliación, la inversión total destinada por la Junta a esta medida desde su puesta en marcha alcanza los 23,36 millones de euros.

La modificación permite garantizar que los ciudadanos de Castilla y León continúen beneficiándose de la bonificación autonómica del 25 por ciento en sus desplazamientos habituales mediante la utilización de los nuevos títulos multiviaje implantados por Renfe, el Abono Tarjeta Plus 10-30 y el Pase Vía.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado que la iniciativa está siendo especialmente útil y tiene como resultado favorable lo que se planteó, "que muchas personas puedan vivir en Castilla y León aunque no trabajen en la comunidad y puedan hacer uso de ese transporte en condiciones ventajosas respecto del coste".

Desde la firma del convenio con Renfe en diciembre de 2022, la Junta ha mantenido una apuesta sostenida por facilitar el acceso al transporte ferroviario, favoreciendo una movilidad más asequible, eficiente y sostenible para miles de usuarios de la Comunidad, especialmente trabajadores y estudiantes que utilizan el tren de forma recurrente.

El incremento aprobado responde tanto a la evolución de la demanda de los títulos bonificados como a la necesidad de atender las liquidaciones correspondientes. La medida garantiza la continuidad de una política pública consolidada y ampliamente utilizada por los ciudadanos de Castilla y León.

Actualmente, la Junta bonifica 23 líneas Avant que conectan las principales capitales de provincia con Madrid y otros destinos estratégicos, reforzando la vertebración territorial y el compromiso con la igualdad de oportunidades en la movilidad de los ciudadanos de Castilla y León.

La bonificación, en constante evolución, incluye los trayectos Valladolid-Segovia, Valladolid-Madrid, Salamanca-Segovia, Segovia-Madrid, Medina del Campo-Salamanca, Medina del Campo-Segovia, Medina del Campo-Madrid, desde el 1 de enero de 2023.

Posteriormente y desde el 1 de febrero de 2023, se sumaban: Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; León-Valladolid; Burgos-Madrid; León-Palencia; Burgos-Valladolid; Ourense-Zamora; Palencia-Valladolid; León-Segovia; Segovia-Zamora; Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora. Por último, el 9 de marzo de 2023 se añadieron Zamora-Sanabria AV, Zamora-A Gudiña, Sanabria AV-A Gudiña y Sanabria AV-Ourense.