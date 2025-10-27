'Finexit', el escape room financiero que trata de mejorar la competencia financiera del alumnado, visita Salamanca

SALAMANCA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El IES Mateo Hernández de Salamanca ha acogido en la mañana de este lunes la presentación de 'Finexit', el 'escape room' financiero que desafía a estudiantes de FP para tratar de reducir la brecha en competencias financieras del alumnado español, que se sitúa actualmente por debajo de la media de la OCDE.

Según datos del último informe PISA, la competencia financiera del alumnado español de 15 años sigue por debajo del conjunto de la OCDE. El 17 por ciento del alumnado español no alcanza el nivel básico de rendimiento en competencia financiera, y hay un porcentaje muy inferior de estudiantes excelentes en esta materia (solo un 4,7 por ciento frente al 10,6 por ciento de la media de países occidentales).

Este 'escape room' itinerante recorrerá unos 150 centros de Formación Profesional de 110 ciudades españolas durante el curso 2025-26, para fomentar la formación financiera. En total, se espera que participen unos 8.000 jóvenes, unos 75 salmantinos cada día, en esta iniciativa puesta en marcha por la Cámara de España y la Fundación MAPFRE, con la cofinanciación de la Unión Europea y la colaboración de la Cámara de Salamanca.

A través de esta actividad gamificada, los estudiantes aprenden a interpretar un balance de empresa o contratos y pólizas de seguros; realizarán cambio de divisas e interiorizan conceptos como el código IBAN o el Retorno de la Inversión (ROI). Además, trabajan otros conocimientos no estrictamente financieros como hacer un DAFO o un organigrama de empresa, tal y como ha explicado el monitor, Víctor Marín.

La iniciativa, que tiene como fin proporcionar al alumnado herramientas y conocimientos necesarios en educación financiera, se ha detenido este lunes a lo largo de todo el día junto al IES Mateo Hernández. Ha contado con la visita del concejal de Promoción Económica de Salamanca, Pedro Martínez; del director de la Dirección Provincial de Educación de la Junta en Salamanca, Ángel Miguel Morín; del presidente y el secretario general de la Cámara de Salamanca, Alberto Díaz y Emilio Checa, y del representante de Fundación MAPFRE en Salamanca, Jesús Bernardo Blanco, además de la dirección del instituto.

En cuanto a la trama que se lleva a cabo en el autobús 'Finexit', Erika Midas, fundadora de Midas Corp y primera residente en Base Midas (Marte), ha desaparecido tras detectarse una señal anómala desde Phobos, la luna más cercana al planeta rojo. Ahora, los estudiantes han de embarcarse en la misión Ares-VII para encontrarla, investigar la señal y asegurar la base. Los participantes, contrarreloj, superarán desafíos que combinan ingenio, trabajo en equipo y la aplicación de conceptos de educación financiera para desbloquear pistas y resolver el misterio.

Este 'escape room' itinerante fusiona la narrativa de ciencia ficción con el aprendizaje práctico, lo que permite a los jugadores asimilar conocimientos esenciales de forma dinámica. Al usar la educación financiera como la herramienta principal para progresar en la trama, el sistema garantiza que los estudiantes pongan a prueba y dominen estos conceptos en un entorno de alta tensión y, al mismo tiempo, máximo entretenimiento.