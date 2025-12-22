Fiscalía de Palencia pide cárcel para el amigo de un furtivo que en un juicio le dio una coartada falsa

Archivo - Patrullas del Seprona. Foto archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALENCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Palencia solicita un año de prisión y cuatro meses de multa para un hombre que en el juicio contra un amigo suyo, juzgado por furtivismo, proporcionó una coartada falsa al cazador al asegurar que el día de los hechos se encontraban ambos en un bar en una localidad próxima.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 7 de Palencia ha decretado la apertura de juicio oral contra el citado testigo por delito de falso testimonio con motivo de su declaración prestada en un juicio en 2022 para favorecer a su amigo, investigado por un acto de furtivismo, que finalmente fue condenado, por matar un corzo sin tener autorización para hacerlo, a la pena de 2.160 euros de multa y al pago de una indemnización al titular del coto de 6.174 euros. El fallo fue recurrido por el cazador y finalmente confirmado en su integridad por la Audiencia Provincial el 26 de enero de 2023, según la información de Ecologistas en Acción recogida por Europa Press.

En la celebración de la vista del juicio oral, en marzo de 2022, el cazador propuso para su defensa la declaración como testigo de un amigo, el cual declaró que el día de los hechos había estado con el condenado por furtivismo en el bar que éste regentaba en una localidad vecina, a varios kilómetros de distancia del lugar donde fue abatido el corzo.

A instancias de la Fiscalía se solicitó deducir testimonio contra este testigo por entender que su declaración entraba en contradicción con lo manifestado por varias personas que situaron al investigado y su vehículo en el coto de Nestar y no en el establecimiento que regentaba.

Tres años después, se ha procedido a la apertura de juicio oral por un delito de falso testimonio contra el testigo de la defensa que se prestó a hacer una declaración poco veraz, y por ello la Fiscalía en su escrito de acusación solicita un año de prisión y cuatro meses de multa con una cuota de 4 euros diarios, junto con la inhabilitación para el sufragio pasivo por la declaración que "resultó flagrantemente contradicha por la de un testigo ocular de los hechos y otros testigos que vieron allí su vehículo" y por tanto el ahora acusado "mintió a sabiendas, en el juicio, faltando a la verdad en su testimonio, y lo hizo a favor del reo".

Ecologistas en Acción, personada en el primer proceso contra el furtivo, se felicita por la actuación ejemplar de la Fiscalía que no ha tolerado que el testigo diga en el juicio lo que le parezca oportuno faltando a la verdad de forma descarada.

Durante décadas, la asociación ecologista recuerda que lleva asistiendo a todo tipo de declaraciones en los juzgados, en las múltiples causas en las que ha estado personada, y considera importante que se persiga el falso testimonio y la mentira, "por desgracia muy arraigadas en el ambiente cinegético, confiando en que este caso sirva para que los miembros de este sector se lo piensen antes de ir a declarar en los juzgados para hacer favores".