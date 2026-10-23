Fiscalía pide penas de 4,5 años para tres acusados de una agresión ante la discoteca 'Coocom'

Archivo - Trib.- Al banquillo hoy en Valladolid un joven acusado de participar en la agresión sexual grupal a una discapacitada - EUROPA PRESS - Archivo

El juicio se celebra el próximo martes, 27 de octubre, en la Audiencia de Valladolid VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valladolid celebra juicio el próximo martes, 27 de octubre, contra tres varones acusados de agredir conjuntamente a otro hombre en las inmediaciones de la discoteca 'Coocom', para quienes solicita penas que en su conjunto se elevan a un total de tres años y medio de prisión.

La Fiscalía ha solicitado para cada uno de los tres procesados, Alejandro P.N, Daniel A.C. y Mario G.R, una pena individual de cuatro años y seis meses de prisión, al considerarlos autores de un delito grave de lesiones y de un delito menos grave de lesiones. Asimismo, la acusación pública ha interesado la imposición de una multa de 300 euros por un delito leve de lesiones.

Los hechos se produjeron sobre las 04.45 horas del 22 de septiembre de 2024 a la entrada de la discoteca 'Coocom', situada en la calle La Pasión de la capital vallisoletana. Según sostiene el Ministerio Público en sus conclusiones provisionales, los tres encausados actuaron de común acuerdo y agredieron indistintamente a la víctima con patadas y golpes.

Como consecuencia del ataque, el perjudicado ha sufrido diversas contusiones, excoriaciones, un hematoma ocular y la rotura de dos piezas dentales. Además, ha precisado asistencia quirúrgica maxilofacial por una herida contusa en la ceja derecha que le ha dejado como secuela una cicatriz muy visible.

En el apartado de responsabilidad civil, el Fiscal solicita que los tres procesados indemnicen, de forma conjunta y solidaria, a la víctima con un total de 12.968 euros por los días de perjuicio básico, los días de perjuicio moderado y el perjuicio estético derivado de las lesiones.