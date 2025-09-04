Fiscalía de Valladolid pide 3 años a un empleado de Correos por infidelidad en la custodia de documentos

La Guardia Civil halló en un paraje de La Cistérniga una maleta con medio millar de sobres y paquetes que el acusado tenía que haber entregado a sus destinatarios

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid sentará el próximo día 12 de septiembre en el banquillo a un empleado de Correos acusado de un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos, en concreto por no entregar a sus destinatarios medio millar de sobres y paquetes, conducta por la que se expone a una posible condena de tres años de prisión.

Esa es la petición provisional de la Fiscalía vallisoletana, que además solicita para J.M.G.A. una multa de 5.400 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años para empleo o cargo público, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El detonante de la presente causa se sitúa en la mañana del 21 de noviembre de 2021, fecha en la que una patrulla de la Guardia Civil de Tudela de Duero localizó en una paraje cercano a La Cistérniga, concretamente en la cuneta del Camino de Valdemoro, una maleta de color azul llena de correo sin repartir.

El interior de la maleta contenía 486 envíos, muchos de los cuales estaban mojados, deteriorados y en algunos casos expoliados--sobre sin contenido--, así como paquetes de correos postal--cartas--sujetos con gomas elásticas, material que fue trasladado al cuartel de Tudela de Duero y del que se dio cuenta al Servicio de Correos.

En el recuento realizado se pudo identificar en 239 envíos, del total de los 486 hallados, las fechas aproximadas de llegada a la unidad de destino, así como los datos de los remitentes y direcciones de entrega. El correo no entregado estaba dirigido a distintos domicilios ubicados en La Cistérniga y otra parte a Castrobembibre y Valladolid capital.

El Servicio de Correos y Telégrafos, tras analizar la correspondencia postal encontrada en la maleta, concluyó que la persona responsable del reparto era el hoy acusado, quien fue contratado desde el 13 de julio de 2020 hasta el 31 de enero de 2022 con funciones, entre otras, del reparto en distintas zonas como La Cistérniga, Medina de Rioseco, Íscar, Medina del Campo y Valladolid.