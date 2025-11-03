La FMD aprueba un presupuesto de 18 millones de euros para 2026, un 11 por ciento más que en 2025

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Deportes (FMD) del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes un presupuesto de 18.074.270 euros para el ejercicio 2026, tras su aprobación en el Consejo Rector de la entidad.

Según han destacado fuentes municipales y como ya hizo la concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, dicho presupuesto se incrementa un 11,05 por ciento con respecto al anterior --16.276.505--, y aumentan todas las partidas incluidas en el mismo.

Del total, 18.074.270 euros, se destinarán 4.948.888 euros (un 5,34 por ciento más) al subprograma de 'Mantenimiento e Infraestructuras'; 6.064.650 euros, un 30,97 por ciento más, al de 'Gestión de Instalaciones'; 3.875.650 euros al subprograma de 'Actividades Deportivas'; 755.095 euros, al de 'Eventos y Asociacionismo Deportivo', y 2.429.989 conformarán la cantidad designada a 'Administración General'.

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha explicado que con este presupuesto se pretende "continuar desde el Ayuntamiento con la promoción y el fomento del deporte como hábito saludable y de mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de todas las edades".

Martínez ha asegurado que con estas cuentas "queda patente la apuesta que su Concejalía lleva a cabo por todo el deporte, ya sea deporte base, escolar, para adultos o personas mayores, así como federado o deporte de élite, incidiendo este año especialmente en la capitalidad de Valladolid, como 'Ciudad europea del deporte 2026', sin olvidar una especial atención al colectivo de personas con discapacidad o niños y niñas con necesidades especiales".

Al respecto, ha señalado que se ha aumentado la dotación presupuestaria de las cuatro subvenciones municipales que se otorgan mediante procedimiento de concurrencia competitiva, con la finalidad de respaldar tanto al deporte base como federado.

En este sentido, cabe destacar la partida destinada a las subvenciones a entidades para la realización de actividades deportivas, que pasa de 258.000 a 263.000 euros.

Asimismo, con el propósito de incentivar la práctica deportiva en las edades más tempranas, las subvenciones para la realización de actividades deportivas extraescolares con participación en juegos escolares contarán con una asignación de 305.000 euros.

Por su parte, la línea de subvenciones para la realización de obras de mejora y remodelación de instalaciones deportivas y para la adquisición de equipamientos consolida el aumento del pasado año también hasta alcanzar los 28.000 euros. En cuanto a las subvenciones a entidades deportivas para la organización de eventos deportivos, el presupuesto asciende a 297.000 euros. En total, se destinarán en 2026 a las distintas líneas de subvenciones un total de 893.000 euros, frente a los 878.000 del año anterior.

INVERSIONES

El Capítulo de Inversiones del presupuesto 2026 de la FMD asciende a 1.860.000 euros, cifra que significa un 10,52 por ciento por encima de los 1,6 millones euros del pasado año. La mayor parte de dicha cantidad corresponde la inversión que se realizará en la cubierta del polideportivo Pisuerga, una obra necesaria que se acometerá con un importe de 1,3 millones de euros.

Además, se prevé la actuación en el polideportivo Canterac, que también requiere obras de manera "inminente". Entre las inversiones también figuran 160.000 euros para las actuaciones enmarcadas en los presupuestos participativos y otros 400.000 euros que se destinarán a las reparaciones y reformas que se acometerán en las instalaciones deportivas.

LOS PRECIOS PÚBLICOS NO SUFREN CAMBIOS

En lo que se refiere a los precios públicos, no experimentan ninguna modificación y se mantienen igual que en 2024 y 2025. "Nuestro compromiso es firme con el ciudadano, y a pesar de que la FMD tiene que asumir mayores gastos preferimos que sea así, y que no repercuta en el bolsillo de los vecinos porque queremos que sigan practicando deporte a cualquier edad y a precios asumibles", ha asegurado la concejala de Participación Ciudadana y Deportes.

Sin todavía cerrar los datos de 2025, ya que a día de hoy la Fundación se encuentra en el proceso de conocer las cifras finales correspondientes a las diferentes actividades escolares, se espera mantener o incluso superar los datos de 2024, con 16.500 usuarios, de 1.550 equipos y 24 modalidades que se han ofertado de deporte escolar.

Lo mismo en los programas desarrollados en los centros de la FMD en cuanto a las actividades acuáticas, actividades recreativas, las actividades para adultos y personas de la tercera edad. Entre todas, se estima superar los 30.000 usuarios.

Además, cabe señalar que por las instalaciones deportivas municipales pasan a diario entre 20.000 y 25.000 personas.

Finalmente, señalar que a la conclusión de 2025 se van a llevar a cabo más de 150 eventos destacados, con más de 35 Campeonatos de España o competiciones europeas e internacionales en la ciudad de Valladolid, con un importante empuje al sector hotelero y hostelero.