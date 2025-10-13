Foco de influenza aviar en una granja con 66.000 aves de la zona vigilada en Olmedo

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades veterinarias de la Junta de Castilla y León han notificado este lunes un foco de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1, en una granja de gallinas ponedoras con un censo aproximado de 66.000 aves localizada en la zona de vigilancia del foco confirmado el pasado 6 de octubre en Olmedo, en la provincia de Valladolid.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha precisado que la sospecha del nuevo foco se inició el pasado viernes, 10 de octubre, a partir de la comunicación de un incremento de la mortalidad a los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta.

La granja fue visitada e inmovilizada de forma preventiva ese mismo día tras lo que se inició la encuesta epidemiológica y se tomaron las muestras oficiales remitidas al Laboratorio Central, que ha confirmado hoy la presencia de IAAP subtipo H5N1.

Con este caso, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha confirmado once focos de IAAP en España en aves de corral en lo que va de año la mayor parte detectados en Valladolid, con cinco casos, además de dos en Huelva y uno en Badajoz, Toledo, Guadalajara y Madrid.

Según han recordado las mismas fuentes desde el 1 de julio se han detectado 45 focos en aves silvestres en Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cataluña, y dos focos en aves cautivas en País Vasco y Andalucía.