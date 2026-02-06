FOES ayuda a autoevaluar la digitalización de las empresas sorianas y ofrece la robótica como mejora de la productividad

SORIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organización Empresariales de Soria (FOES) ha celebrado este viernes una jornada en el Parador de la ciudad para que las pequeñas y medianas empresas autoevalúen su nivel de digitalización y para ofrecerles la robótica como una herramienta para mejorar la productividad.

El presidente de FOES, Santiago Aparicio, y el CEO de Nova Robots, Emilio Aldano, han presentado ante 42 pequeñas y medianas empresas sorianas la jornada 'Soluciones reales para pequeñas empresas ante la falta de mano de obra: robótica y productividad' y la Oficina Acelera pyme de FOES.

Aparicio recuerda que se lleva tiempo trabajando en la Oficina Acelera pyme como una "herramienta para que las empresas puedan utilizarla para captar las debilidades y potencialidades" en cuanto a su digitalización. El objetivo pasa por "mantener la competitividad de las pequeñas empresas, autónomos y emprendedores y que se puedan autoevaluar para ver su nivel de digitalización", algo que se puede hacer a través de la web.

DÉFICIT DE MANO DE OBRA

El presidente de FOES ha señalado que se trabajará con las mercantiles de la provincia a través de la asociación tecnológica para "hacer trajes a medidas a las empresas para ver cómo están y cómo quieren posicionarse". Para ello se cuenta con Nova Robots, algo "novedoso en Soria ya que a través de las órdenes a un robot se puede ayudar a las empresas". Se trata también de paliar el déficit de mano de obra, un mal que afecta a todos los sectores en la provincia, como ha señalado Aparicio.

El reto es que esta iniciativa no solo se quede en la capital, sino que se traslade al resto de las empresas de la provincia a través de los cuatro Grupos de Acción Local (GAL).

Los robots se encargan de automatizar las tareas rutinarias que no aportan valor al servicio, con el fin de liberar al personal para poder prestar una mayor atención a sus clientes. Además, trabajan de forma autónoma y eficiente y ayudan a reducir los costos laborales, los gastos de mantenimiento y aprovechan los tiempos de inactividad del establecimiento.

Emilio Aldano ha presentado ante los asistentes los distintos terminales robóticos de última generación, que incorporan la Inteligencia Artificial para adaptarlos a los distintos sectores, más enfocados a pequeñas y medianas empresas. El CEO de Nova Robots ha señalado que se trata de una herramienta importada de Japón, donde ha estado viviendo diez años, a través de modelos que incorporan la tecnología de forma muy activa a la sociedad.

En esta jornada, el robot, además de repartir cafés, ha hecho una exposición de las aplicaciones que podría tener en los sectores del mercado como la hostelería, restauración, industria, o logística, adaptando cada terminal al trabajo, "no como sustituto sino como complemento".

En esta línea, ha apuntado que un equipo de pocas personas puede "cubrir y dar más apoyo con tecnología más eficiente". Aldano ha puesto de ejemplo su función en museos para guiar a los visitantes, con la posibilidad de añadir idiomas para "atraer turismo y que sea el propio robot el que introduzca la exposición o presente los videos".