FOES reclama al Miteco "ventajas competitivas" para Soria en la planificación eléctrica 2025-2030

SORIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha reclamado "ventajas competitivas tangibles" para Soria en la Propuesta de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2025-2030 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En concreto, la patronal ha incidido en que "es el momento de transformar el liderazgo energético de la provincia de Soria en ventajas competitivas tangibles que impulsen actividad industrial, el empleo y la cohesión territorial".

En un comunicado recogido por Europa Press, ha apuntado que la provincia genera "cinco veces más energía renovable de la que consume", si bien en los últimos meses varios proyectos empresariales no han podido implantarse por falta de capacidad disponible en la red.

Esta "brecha" entre excedente energético y capacidad de uso industrial genera un "desequilibrio estructural que lastra el desarrollo de la provincia", ha advertido FOES, para señalar que "resulta paradójico que un territorio líder en generación renovable no pueda capitalizar esta fortaleza para impulsar su economía".

Asimismo, ha aseverado que a todo ello se suma que Soria es la provincia con menor densidad de población de España, con 8,8 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que "la sitúa plenamente dentro de las zonas con desventajas demográficas graves y permanentes reconocidas por el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".

En este sentido, ha subrayado que en varios territorios del norte de Europa con situaciones similares a la de Soria se ha utilizado ya la política energética para impulsar el desarrollo local, con la construcción de infraestructuras "clave", con atracción de industrias electrointensivas mediante apoyo del Estado y de los fondos europeos.

Así, FOES ha reconocido que la planificación eléctrica del Miteco incorpora inversiones relevantes en Soria, pero "orientadas casi exclusivamente a la evacuación de renovables y sin capacidad reservada para consumo industrial".

Todo ello, ha advertido, "conlleva un riesgo claro" que es "consolidar un perfil de territorio extractivo, donde la energía se produce aquí y el valor añadido se genera fuera".

CRITERIOS REALES

Por ello, la Federación ha pedido que la planificación 2025-2030 incorpore "criterios reales de equilibrio territorial y reto demográfico, que se refuerce la infraestructura eléctrica de forma que la provincia deje de estar orientada únicamente a la evacuación de electricidad".

También, "que se establezca una reserva de capacidad industrial que permita utilizar en beneficio propio una parte de la energía generada, activando un nuevo ciclo de competitividad, inversión y desarrollo productivo".

En un contexto de transición energética y reindustrialización europea, FOES ha demandado que Soria tenga "la presencia que le corresponde como generadora de energía en el mapa de los polos industriales electrointensivos del país".