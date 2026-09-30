Archivo - El X Foro de la Cultura reconocerá la labor del filósofo y ensayista Daniel Innerarity - FORO DE LA CULTURA - Archivo

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Foro de la Cultura, que celebrará su décima edición del 18 al 21 de febrero de 2027 centrada en la temática del ego, reconocerá al filósofo y ensayista Daniel Innerarity. La organización ha concedido esta distinción por la continua defensa que el pensador ha realizado de una democracia sólida apoyada en el conocimiento y la reflexión, así como por su labor de puente entre el humanismo, la ciencia, la cultura y la ciudadanía.

El director de la cita, Óscar Blanco, ha valorado la "excelente" aportación de Innerarity al pensamiento crítico desde la filosofía, una disciplina que ha calificado de crucial en tiempos de incertidumbre. Asimismo, el responsable de la convocatoria ha justificado la concesión del galardón por la lucidez, la influencia y los valores humanos del ensayista, de quien ha destacado su generosidad y la cesión de su tiempo y experiencia a la iniciativa desde sus comienzos.

El homenajeado cuenta con una extensa trayectoria profesional en la que ha obtenido reconocimientos como el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de ensayo, el Premio de Ensayo Miguel de Unamuno, el Premio Internacional de Humanidades Eulalio Ferrer, el Premio Nacional de Investigación en Humanidades 2022 y la Ordre des Palmes Académiques del Gobierno de Francia. Además, ha sacado el conocimiento de las aulas para llevarlo al debate público mediante libros como 'Una teoría de la democracia compleja' o 'La libertad democrática', y a través de sus colaboraciones en medios como 'El País', 'El Correo-Diario Vasco' y 'La Vanguardia'.

Innerarity ha estado vinculado previamente al Foro de la Cultura tras participar en su segunda edición de 2016 con la mesa 'Nueva gobernanza, nueva ciudadanía' y en la octava de 2025 con el diálogo 'Temo, luego existo'. Del mismo modo, el filósofo ha intervenido en la extensión del evento celebrada en París en 2019 dentro del debate 'La democracia como espacio de duda' y en el ciclo '¿Hacia una nueva (a)normalidad?', organizado junto al Institut Français de Madrid para abordar el papel de la Unión Europea ante la crisis del coronavirus.

En la actualidad, Daniel Innerarity ha desarrollado su actividad académica como catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y titular de la cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia en el Instituto Europeo de Florencia. Doctor en Filosofía con estudios ampliados en Suiza, Italia y Alemania como becario de la Fundación Alexander von Humboldt, también ha ejercido como profesor invitado en la Universidad de la Sorbona (París I), la London School of Economics and Political Science y la Universidad de Georgetown.