El Foro IoT abordará en Villanubla (Valladolid) el análisis de datos en tiempo real de la gestión de servicios básicos

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar (der) - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid, en el marco del proyecto europeo IBERUS Smart Comunidad Digital Transfronteriza, ha anunciado la celebración del Foro IoT 'Conectando el Territorio: del sensor al servicio para mejorar la gestión municipal' el próximo 8 de abril en Villanubla, que reunirá a alcaldes, empleados públicos y expertos tecnológicos para abordar aspectos como el análisis de datos en tiempo real de la gestión de servicios básicos como el agua, la energía o la movilidad urbana.

Este evento se configura como la principal plataforma de debate y transferencia tecnológica para la administración pública local en la provincia de Valladolid y la zona de cooperación con Portugal, según ha destacado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El foro tendrá como escenario el Centro Multiusos '3 de abril' de Villanubla, un emplazamiento que pronto albergará el Centro Demostrador Hogar Digital, un "hito" en la aplicación de la domótica para el bienestar de las personas.

Bajo un formato dinámico de charlas inspiradoras y mesas redondas, la jornada reunirá a alcaldes, empleados públicos y expertos tecnológicos para abordar cómo la sensorización y el análisis de datos en tiempo real están transformando la gestión de servicios básicos como el agua, la energía y la movilidad urbana.

La jornada contará con ponencias a cargo de especialistas de la Universidad de Valladolid, el Centro Tecnológico CARTIF y empresas líderes como TECOPY/COTESA, quienes analizarán el papel de la Inteligencia Artificial y los Gemelos Digitales en la optimización de los recursos municipales.

Este foro se inscribe en el marco del Proyecto IBERUS, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa fInterreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.

Con esta iniciativa, la Diputación de Valladolid reafirma su compromiso con la cohesión territorial y el desarrollo de soluciones tecnológicas que mejoren la calidad de vida en el medio rural al demostrar que la digitalización es una herramienta eficaz para afrontar los retos demográficos actuales.

INSCRIPCIONES

Las entidades locales interesadas en asistir pueden formalizar su inscripción a través del formulario oficial disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/98u7aH5YtASa2JM37.

Como parte del proceso de registro, el formulario incluye una encuesta diagnóstica diseñada para establecer el nivel de madurez digital de los municipios.

Esta herramienta no solo permitirá obtener una radiografía del estado tecnológico actual de las entidades locales, sino que servirá para orientar y personalizar los contenidos y actividades de la jornada al garantizar que las soluciones presentadas sean útiles, realistas y directamente aplicables a retos específicos.