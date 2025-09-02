El Fórum Evolución de Burgos acogerá 30 actividades hasta final de año

La presidenta de la sociedad de promoción ProBurgos, Andrea Ballesteros, en la presentación de la programación del Fórum Evolución de Burgos. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fórum Evolución de Burgos tiene previstas 30 citas entre congresos, reuniones, espectáculos, convenciones y ferias hasta final de este 2025, según ha informado la presidenta de la sociedad de promoción ProBurgos, Andrea Ballesteros.

Entre las principales citas destacan Congreso de la Sociedad Norte de Angiología y Cirugía Vascular, que reunirá a finales de septiembre a unos 200 especialistas, y el Congreso Internacional sobre el Cid, con 150 participantes.

También, se celebrará el Congreso Fecor de Profesionales de Corredores y Corredurías de Seguros de España, con medio millar de asistentes, y las Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Salud Ambiental, que contarán con 300 congresistas, ha subrayado Ballesteros, en declaraciones recogidas por Europa Press en la presentación de la oferta del centro.

Además de la actividad congresual, el Fórum Evolución va a acoger 37 actividades culturales en 42 pases a lo largo de estos cuatro meses, lo que supondrá la venta de 46.000 entradas, "un nuevo máximo en la oferta cultural del Fórum", ha celebrado Ballesteros.

La mayor parte de la programación tendrá lugar en el auditorio principal, aunque algunas actividades se celebrarán en la sala de congresos, con capacidad para 470 personas.

Ballesteros ha precisado que las previsiones para este cuatrimestre apuntan a un nuevo crecimiento respecto a años anteriores, con un incremento del 15 por ciento sobre el mismo periodo de 2024 y de más del 60 por ciento en comparación con 2023. Solo en este cuatrimestre, la actividad cultural generará unos ingresos cercanos a los 250.000 euros, ha agregado.

CONCIERTOS

En el ámbito cultural, ha detallado que se combina humor, música popular, sinfónica, lírica, danza y propuestas familiares, con nombres como Miguel Ríos, Sara Baras, Andy y Lucas, Los Secretos, Camela, Valeria Castro, Sole Giménez o Mikel Erentxun, junto a espectáculos como la ópera 'La Traviata', los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Burgos, el ciclo Burgos en Cámara de la Sociedad Filarmónica o la Film Symphony Orchestra.

No faltarán citas clásicas como la Gala Strauss & Kreisler, el Mississippi Gospel Choir, ballets como 'El Lago de los cisnes' y 'El Cascanueces' o la zarzuela 'La Corte del Faraón'.

La programación incorpora también "propuestas familiares" con 'La Bella y la Bestia', Cantajuegos, el Gran Circo Acrobático Chino o la Gala Internacional de Magia de la Fundación Caja de Burgos.

A todo ello se suman otros formatos como el musical 'Romeo y Julieta', el tributo a Whitney Houston, el espectáculo 'Teatro de Campeones' o la propuesta de folclore tradicional 'Tierras del Cid'.

Toda esta programación se recoge en un nuevo folleto del Fórum Evolución, del que se han editado 15.000 ejemplares, que se distribuirá por bares, restaurantes, hoteles, centros cívicos, bibliotecas y comercios de la ciudad.

La publicación incluye también la actividad de Burgos Industria, con una nueva temporada del ciclo 'Los Jueves de la Industria', que incluye conferencias semanales todos los jueves a las 19.00 horas, con la participación de directivos y responsables de diferentes sectores industriales de Burgos.