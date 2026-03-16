La fotógrafa Inés García Recoge el premio Pallantia Photo Joven por su proyecto 'Azulete'

Inés García y Alicia Mediavilla, ganadoras del certamen Pallantia Photo Joven - EUROPA PRESS

PALENCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fotógrafa palentina Inés García ha recogido el premio al mejor proyecto fotográfico en el entorno rural de Pallantia Photo Joven por su proyecto 'Azulete', una propuesta artística desarrollada con la técnica de la cianotipia y que trata sobre los lavaderos y el papel que desarrollaban en las sociedades rurales.

Este certamen es una iniciativa de la asociación Contraluz que forma parte del programa del festival de fotografía Pallantia Photo y consiste en una formación para jóvenes fotógrafos, que concurren después con sus proyectos a este premio, patrocinado por la Diputación de Palencia.

Según su autora, 'Azulete' está dedicado a los lavaderos de los pueblos. "Los lavaderos no solo como infraestructura, sino como espacio para la memoria colectiva de las mujeres que iban a lavar allí y les servía de lugar de reunión", ha explicado.

Las fotografías de la muestra están reveladas con la técnica de la cianotipia sobre lienzos blancos para jugar con el agua y la luz, en referencia al proceso de lavado tradicional y al producto que se empleaba para blanquear la ropa, según ha detallado. En esta edición, han participado doce proyectos artísticos.

El primer premio ha sido para el proyecto 'Azulete', de Inés García y la segunda finalista ha sido Alicia Mediavilla por su proyecto 'Pieles', de fotografías sobre madera que tratan sobre las texturas de la Montaña Palentina.

Los organizadores han insistido en la calidad de todas las propuestas presentadas y han llamado la atención sobre el carácter artesanal de los dos proyectos finalistas. En un mundo digital como el que estamos, los proyectos que más han destacado son analógicos y con procesos artesanales que requieren mucho trabajo", han apuntado.

Las obras galardonadas pueden verse en una muestra que sea inaugurado en la sala El Laboratorio de la capital y ya está abierto el plazo para inscribirse en la edición de este año de Pallantia Photo Joven.