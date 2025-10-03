Una fotografía de un rebaño de ovejas gana un concurso sobre alimentación sostenible de la Diputación de Segovia

SEGOVIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La imagen 'De la oveja a la leche y de la leche al queso' de Rubén Llorente ha ganado el primer premio del IV Concurso de Imagen Digital sobre Alimentación Sostenible, del la Diputación de Segovia, donde se refleja en blanco y negro un rebaño de ovejas de Cantalejo.

Con Rubén Llorente ha sido también premiada, la composición 'La tierra que alimenta', de Estefanía de la Calle, una imagen en la que la autora ha incluido una buena muestra de las hortalizas que se producen en la zona del Carracillo.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha hecho entrega de los premios de esta iniciativa, dirigida a mayores de 16 años empadronados en la provincia de Segovia o matriculadas en centros educativos o universitarios del territorio. En esta edición se han recibido quince propuestas creativas, de las que Rodríguez ha resaltado "su calidad y originalidad".

El certamen es una de las acciones de la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable de la institución provincial, y sirve para promocionar los productos segovianos a través de la expresión visual, destacando la alimentación sostenible y saludable basada en productos de proximidad, preferentemente producidos y elaborados en la provincia.

La diputada ha reconocido que la elección del jurado no ha sido "fácil", porque se han presentado "trabajos de gran nivel artístico y conceptual, que reflejan el vínculo entre tradición, sostenibilidad y salud".

El primer premio, dotado con 300 euros y un lote de Alimentos de Segovia, lo ha ganado el caucense Rubén Llorente con una fotografía en blanco y negro, que muestra un rebaño de ovejas pastando en el campo y que "evoca tradición, autenticidad y arraigo al territorio", ha expresado la diputada Rodríguez.

La ausencia de color potencia el carácter atemporal de la ganadería segoviana y el rebaño en armonía con el paisaje simboliza un modelo de producción respetuoso con el medio ambiente y con las generaciones previas, "con un oficio, el de pastor, que va desapareciendo en la provincia", ha valorado el autor de la imagen.

El segundo premio, con 200 euros y otro lote de Alimentos de Segovia, de la segoviana Estefanía de la Calle ha recaído en una obra que es "una imagen creada a partir de varias fotos uniendo diferentes momentos, para capturar la energía y la vida que hay en cada cultivo", ha explicado la autora.

Diferentes verduras suspendidas en el aire sobre un fondo negro transmiten frescura, vitalidad y movimiento, donde los colores de cada pieza muestran la diversidad hortícola de la provincia y ofrecen una muestra de alimentación sostenible basada en productos locales.

La diputada de Promoción Provincial ha finalizado la entrega de premios subrayando "el compromiso de la Diputación de Segovia con la promoción de hábitos de consumo responsables, valorización del sector agroalimentario local y la protección del entorno natural, para que la provincia siga siendo un referente en la producción sostenible y en la calidad de sus alimentos".