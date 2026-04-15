Fran Díaz condena las pintadas en la sede de PSOE y asegura que no se "achantarán" ante los discursos de odio

Archivo - Fran Díaz en la sede del PSOE de Salamanca. Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, el salmantino Fran Díaz, ha condenado las pintadas que han aparecido en la sede del PSOE de Salamanca y ha aseverado que los socialistas no se van a dejar "achantar" por quienes tratan de "extender ese discurso de odio por todas partes, incluyendo también, físicamente, a las casas del pueblo".

"Ni este partido ni todos sus militantes nos vamos a achantar, vamos a seguir ahí, vamos a estar dando la cara y que desde luego estamos plenamente conformes con una política que está realizando el gobierno de Pedro Sánchez", ha afirmado Fran Diaz, quien se ha pronunciado así después de que hayan aparecido unas pinturas en la sede del PSOE de la capital salmantina en las que se puede leer: "A dentro tos los moros y negros".

Así, el responsable socialista se ha referido al Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros para regularizar a 500.000 inmigrantes y ha defendido que se trata de "dignificar las condiciones de vida de personas que están trabajando en España".

Asimismo, Díaz ha defendido que son personas que "dan vida a muchos de los 2.248 municipios" de Castilla y León y si no fuera "porque ha llegado gente de fuera a trabajar en explotaciones agrícolas, en explotaciones ganaderas o abrir bares en pueblos que se estaban quedando sin nada, sería una comunidad autónoma mucho peor y mucho más muerta".

Por ello, el socialista ha insistido en que el PSOE seguirá dando la cara y no se va a "dejar achantar" y se lo ha querido dejar muy "clarito" a los socios del PP, a Vox, que ha augurado que tras el acuerdo en las Cortes, seguirán "cogiditos de la mano" en la Junta.