Francisco Vázquez (PP) asegura que Pedro Sánchez "ha dinamitado completamente el consenso constitucional" en España

ZAMORA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha asegurado hoy en Zamora que Pedro Sánchez "ha dinamitado completamente el consenso constitucional salido de la Transición" y ha apuntado que es el "peor presidente", líder del "peor Gobierno en el peor momento posible".

Vázquez ha hecho estas declaraciones antes de participar en el Comité de Dirección y en la Junta Directiva Provincial del PP de Zamora, reunidas en la tarde de este lunes para empezar a trabajar ante el horizonte de elecciones autonómicas en primavera.

Vázquez, preguntado por si reafirmaba la fecha del 15 de marzo para los comicios que él mismo puso sobre la mesa en un acto de hace unas semanas, ha evitado en esta ocasión hablar de días concretos. En su lugar, el 'popular' ha aseverado que es competencia del presidente de la Junta convocar las elecciones y se ha limitado a recordar que Fernández Mañueco "siempre ha manifestado su intención de agotar la legislatura, y así lo hará salvo que haya Elecciones Generales anticipadas", en cuyo caso ambos comicios coincidirían en el tiempo.

El secretario del PP de Castilla y León ha abogado por que "se apliquen las leyes, porque haya unidad frente a la propaganda" y ha apostillado que el Partido Popular "es la única alternativa, el único proyecto real".

"Frente a la arbitrariedad del PSOE, nosotros queremos que se apliquen las leyes. Frente a la división a la que el PSOE siempre lleva a los ciudadanos, nosotros queremos que haya unidad. Frente a la propaganda, vamos a poner encima de la mesa los hechos que pasan en las comunidades, provincias y municipios en las que nosotros gobernamos", ha reiterado Francisco Vázquez.

Por su parte, José María Barrios ha lamentado que el Gobierno "tenga leyes paralizadas" (ha citado la rebaja del IVA a las peluquerías o la falta de fondos de la Ley del ELA) y ha denunciado que la "falta de compromiso con Zamora es cada vez mayor", como a su juicio demuestran la falta de avances en la N-122, el mal estado de la N-630 y, sobre todo, la supresión de paradas de alta velocidad en la estación de Otero de Sanabria.