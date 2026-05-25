Francisco Vázquez realiza una visita institucional a la Diputación y el Ayuntamiento de Segovia

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, y el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha visitado este lunes, 25 de mayo, la Diputación y el Ayuntamiento de Segovia, donde se ha reunido con los responsables de ambas instituciones.

En la institución provincial, de la que fue presidente en dos legislaturas entre 2011 y 2019, ha sido recibido por el actual presidente, Miguel Ángel de Vicente, quien ha afirmado que recibe a Vázquez en la que es "su casa".

Asimismo, ambos han recordado el paso del hoy presidente de las Cortes en el libro de firmas de la institución provincial, de la que Vázquez ha afirmado que hoy "está en las mejores manos", a la vez que ha manifestado sentirse "encantado de volver".

Vázquez y De Vicente han posado bajo sus repectivos retratos, en la galería que inmortaliza en pintura a cada presidente que ha pasado por la institución durante la Democracia.

Para terminar, se han hecho entrega de sendos obsequios, pues De Vicente ha regalado al presidente de las Cortes de Castilla y León un libro editado recientemente por la Diputación, sobre la Catedral de Segovia, para conmemorar el quinto centenario de la colocación de su primera piedra, mientras Vázquez le ha entregado al presidente provincial una edición facsimilar de 'Las ordenanzas de Medina del Campo sobre la labor de las monedas', conmemorativa del quinto centenario de la muerte de Isabel la Católica.

Igualmente, el alcalde de Segovia, José Mazarías, ha dado la bienvenida a Vázquez en la sala Blanca de la Casa Consistorial, donde ha firmado en el Libro de Honor y ha recordado que, 23 años después de su toma de posesión como concejal del Ayuntamiento de Segovia, le resulta especialmente grato regresar a la "casa de todos los segovianos" como presidente de las Cortes de Castilla y León.

Como recuerdo de esta visita institucional, José Mazarías ha hecho entrega a Francisco Vázquez de un perfil de la ciudad para que lo tenga en su despacho y "siga haciendo gala de su segovianismo".

Por su parte, el presidente de las Cortes ha obsequiado al alcalde con una reproducción de las Ordenanzas de Medina del Campo sobre la Labor de las Monedas, un documento histórico fechado en 1497, símbolo de los vínculos históricos entre Medina del Campo y Segovia, dos ciudades "unidas por una historia común desde la Guerra de las Comunidades y por su relevancia en el desarrollo económico y político de Castilla".

Tras el intercambio de presentes, ambos han mantenido una reunión de trabajo en el despacho de Alcaldía que ha servido para consolidar los lazos entre las Cortes de Castilla y León y el Ayuntamiento de Segovia.