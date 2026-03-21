Franz Weber critica que el Gobierno financie la reparación de la plaza de toros de Ávila

ÁVILA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha criticado la participación del Ministerio de Política Territorial, a través de su Secretaría de Estado homónima, en la financiación de reparaciones de la plaza de toros de Ávila, cuyos trabajos se acaban de licitar, un "subsidio directo que ayuda a sostener estas prácticas de forma artificial".

El Ayuntamiento de Ávila anunció el jueves la licitación de dos lotes de actuaciones en el coso, cuyo valor total superaría los 123.000 euros que incluye medidas como erradicar las humedades o arreglar ventanas, puertas y rejas.

Todo ello, ha lamentado la fundación en un comunicado recogido por Europa Press, será financiado al 50 por ciento por el Gobierno central.

En este sentido, la ONG ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez vaya a dedicar fondos públicos asociados a actuaciones por emergencias de protección civil a dar una "pátina nueva al coso taurino, toda vez que se trata de una infraestructura con un muy bajo nivel de ocupación y que facilita su renovación para las próximas corridas de toros".

Esto significa que actuaciones de "mayor impacto social", como podrían ser arreglos en centros sociales o educativos, o en otras infraestructuras de uso público, "no perciban las mismas cantidades".

En contraposición los naturalistas han señalado las "prioridades" del Gobierno abulense, mientras se gasta más de 60.000 euros en arreglar la plaza de toros dedicará la "décima parte a una línea de ayudas para actividades extraescolares, donde deberán concurrir AMPAS y centros educativos. Un trienio subvencionando directamente la tauromaquia".