FRMP destaca el compromiso de las Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef en CyL que ayudan a formar "grandes personas"

La Presidenta De La Federación Regional Municipios Y Provincias (FRPM), Ángeles Armisén, Y La Presidenta De Unicef En Castilla Y León, María Eugenia García. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Regional Municipios y Provincias (FRPM), Ángeles Armisén, ha puesto en valor el "compromiso" de las Ciudades Amigas de la Infancia reconocidas por Unicef en Castilla y León, municipios que "impulsan los derechos" de este colectivo, lo que sirve para "ayudar a generar grandes personas que el día de mañana aportarán a la sociedad".

Armisén ha inaugurado este viernes, 26 de junio, el acto de entrega de los reconocimientos de Ciudades Amigas de la Infancia 2026-2029 en la Comunidad, una cita en la que se entrega los diplomas a ocho de los 17 ayuntamientos de Castilla y León que tienen el título.

En concreto, han acudido al acto a renovar el reconocimiento los ayuntamiento de Aldeamayor, Boecillo y Valladolid, en de la provincia de Valladolid; Carbajosa de la Sagrada y Salamanca, de la provincia salmantina; el Ayuntamiento de Carrión de los Condes y la Diputación de Palencia, de la provincia palentina, y el Ayuntamiento de Zamora.

"Hoy se reconoce esa labor y ese compromiso de nuestras entidades locales con la promoción, difusión y reconocimiento y cumplimiento de los derechos de la infancia y de la adolescencia", ha destacado la presidenta de la FRMP y también presidenta de la Diputación de Palencia en declaraciones recogidas por Europa Press antes del evento.

En este contexto, ha defendido que los niños y los jóvenes son el "futuro" y "vecinos de plenos derecho" que deben centrar las labores de los responsables públicos, quienes tienen que "generar las oportunidad que favorezcan el desarrollo personal" de este colectivo, y el "profesional" en el caso de los que ya son adolescentes.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de abordar con ellos los "impactos informativos" que reciben, ya que niños y jóvenes se enfrentan a cuestiones como la "desinformación". "Las administraciones públicas estamos para ayudar y también para proteger (...), para intentar ayudar a generar grander personas que el día de maána aporten a nuestra sociedad", ha aseverado, para ensalzar la labor de Unicef para lograr estos objetivos.

"Unicef lo hace y lo hace sobre todo superando barreras de inmensa dificultad (...). Es esa organización que piensa en los niños, siempre, tengan las circunstancias y las dificultades que tengan", ha reivindicado, para agradecer su papel a la entidad, que entrega los reconocimientos de Ciudades Amigas de la Infancia.

Por su parte, la presidenta de Unicef en Castilla y León, María Eugenia García, ha agradecido a la FRMP el "compromiso" con la infancia a través de las políticas públicas de los municipios, una labor se reconoce con el título de Ciudad Amiga, que en la Comunidad reciben tanto municipios grandes como pequeños.

"Los derechos de la infancia son los que nos importan. Escuchar a la infancia es el mayor derecho que tiene la infancia. Después, protegerlos, por supuesto. En esa línea, las políticas públicas que puedan ayudar y puedan convencer, hay que agradecerlas", ha apostillado,.