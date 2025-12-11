FRMP insta al Gobierno a derogar el 'tasazo' de basuras cuya aplicación supone un "elevado coste" para los ciudadanos

La presidenta de la FRMP, Ángeles Armisén, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

La Comisión Ejecutiva de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) ha aprobado este viernes dos mociones, una de ellas para pedir al Gobierno derogar el 'tasazo' de basuras cuya aplicación supone un elevado coste para los ciudadanos y una segunda destinada a exigir al Ejecutivo central clarificar adecuadamente las competencias administrativas y financieras que afectan a la implantación de las oficinas de justicia.

La presidenta de la FRMP, Ángeles Armisén, ha anunciado este viernes en una rueda de prensa antes de la celebración de la Comisión Ejecutiva, la presentación y debate de estas dos mociones que se han aprobado posteriormente por mayoría con los votos del Grupo del Partido Popular, y en la que ha hecho énfasis en que las entidades locales necesitan una reforma del sistema de financiación autonómica y local que garantice la permanencia del medio rural de Castilla y León.

Una financiación justa, ha incidido, que cubra los servicios que los ayuntamientos prestan a sus ciudadanos y no cree territorios de primera y de segunda añadió.

La primera de las mociones insta al Gobierno a derogar la obligatoriedad impuesta por la Ley 7/2022 de establecer una tasa o prestación patrimonial que repercuta el 100 por ciento del coste de la gestión de residuos urbanos en los ciudadanos.

Armisén ha señalado que la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, impone a todos los ayuntamientos la obligación de establecer una tasa o prestación patrimonial que cubra el 100 por ciento del coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos, lo que "suprime" la capacidad de los municipios para decidir libremente cómo financiarlo.

"Hay un debate en esta moción que también está en la calle ya que el Ejecutivo central ha establecido la tasa sin una escalada temporal y sinceramente no ha habido diálogo con las federaciones y la representación del municipalismo", ha lamentado.

OFICINAS DE JUSTICIA

La segunda moción, aprobada por mayoría con los votos del Grupo del Partido Popular de la FRMP, insta al Gobierno a clarificar adecuadamente las competencias administrativas y financieras que afectan a la implantación de las oficinas de justicia previstas en la ley orgánica 1/2025.

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial en dos ámbitos fundamentales, por una parte, acomete la reforma organizativa de la administración de justicia en todos sus ámbitos, mediante la creación y constitución de los Tribunales de Instancia y, por otro, la creación y constitución de las Oficinas de Justicia en los municipios.

Esta normativa, ha advertido, tampoco contempla el coste económico, organizativo y humano que la implantación de estas oficinas tendrá en el medio rural y que deberán asumir los propios ayuntamientos.

En este sentido, ha asegurado que la competencia recae en el secretario del Ayuntamiento lo que supone una "nueva carga inasumible" para las corporaciones locales que acarrea "verdaderos problemas" para los ayuntamientos y los alcaldes y "agrava la situación de preocupación" de los pequeños municipios.

"No se debe legislar de espaldas al medio rural y al municipalismo ya que cualquier medida debe ser negociada y pactada y en este caso el medio rural es el gran denostado por esta medida", ha analizado la presidenta de la FRMP.

Por todo ello, ha reclamado al Ministerio de Justicia que asuma plenamente la financiación del servicio, la gestión de las personas de dichas oficinas y el fortalecimiento de su estructura para no intentar fortalecer sus servicios a costa de los recursos de los ayuntamientos.

BALANCE DE LA FRMP

Por otro lado, en la reunión de la Comisión Ejecutiva, Armisén ha informado sobre la actividad de la federación durante este último año 2025.

En su balance, ha detallado a los miembros del Consejo Regional y de la Comisión Ejecutiva de las principales reuniones celebradas, entre las que destacan la participación de la presidenta en la inauguración del 'Think Tank Nuevo Pacto Urbano Rural en el siglo XXI' celebrado en Palencia con motivo de la conmemoración del 1.200 aniversario del Fuero de Brañosera, en la que agradeció la respuesta solidaria de las entidades locales de Castilla y León con las víctimas por la Dana Además, durante el acto de inauguración, la presidenta de la FRMP destacó los dos grandes retos a los que se enfrentan las entidades locales.

De igual forma, Armisén mantuvo una reunión con el viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega y el director general de Telecomunicaciones y Administración Digital, Antonio Ibáñez, de la Junta, para tratar la problemática de la telefonía móvil en los municipios de la Comunidad.

Durante este año también se han celebrado varias reuniones del Consejo de Dinamización Demográfica de la Junta de Castilla y León. La finalidad de este Consejo es fomentar la participación y colaboración de las instituciones, personas y agentes sociales de Castilla y León en la planificación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y actuaciones que en materia de población y dinamización demográfica lleve a cabo la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

La celebración de la 'Jornada de Economía Circular' organizada por la Diputación de Valladolid, la FEMP y Ecoembes en la que la presidenta de la Federación destacó el importante papel de las Entidades Locales para el desarrollo y fomento de la Economía Circular por ser la administración más cercana al ciudadano.

Además de estas jornadas, la FRMP organizó, junto a Plena inclusión la Jornada sobre Atención a la Dependencia en el medio Rural en la que los distintos ponentes y mesas de diálogo analizaron, entre otros, temas como la adaptación de los servicios a municipios pequeños y dispersos, el rol del territorio en la prestación de apoyos personales y las oportunidades que ofrece el ámbito rural para construir proyectos de vida inclusivos.

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA

Durante su intervención, Armisén también ha hecho referencia a que el pasado día 30 de noviembre finalizaron las últimas acciones formativas del Plan de Formación Continua 2025 en las que se han celebrado un total de 87 acciones formativas 33 en modalidad presencial y 54 en modalidad digital.

El número total de solicitudes para participar en el Plan de Formación por parte de los empleados públicos ha sido de 9.529, mientras que el número total de horas de formación impartidas ha sido de 2.228.

El Plan de Formación Continua cuenta con una financiación de 225.000 euros, cantidad concedida por la Junta, que a su vez lo recibe del INAP (Instituto Nacional de Administración Pública), en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas (AFEDAP).

En lo que respecta al Plan de formación para cargos electos, alcaldes y cocejales, Armisén ha explicado que se ha destinado a la formación de alcaldes y concejales, también ha finalizado el día 30 de noviembre y se han realizado un total de 12 cursos, todos ellos en modalidad digital para facilitar al máximo su participación.