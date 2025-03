FRMP ve con "incertidumbre" la financiación local y pide al Sánchez acometer al mismo tiempo su reforma y la autonómica

Fondos Next Generatión, IA y respuesta policial ante bullyng centran los cursos de la FRMP para empleados públicos.

La presidenta denuncia que el Gobierno "ignora de forma sistemática" a la FEMP y que lleva dos años sin convocar la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL)

VALLADOLID, 31 (EUROPA PRESS)

"Incertidumbre" es la palabra que ha utilizado la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, para definir el actual escenario económico de la gestión de las administraciones locales, contexto en el que ha aprovechado para reivindicar la necesidad de que la ansiada reforma de la financiación autonómica se acometida por el Gobierno de Pedro Sánchez de forma simultánea con la de la entidades locales.

Y es que Armisén, en declaraciones recogidas por Europa Press, recuerda que si se habla de competencias es preciso acometer al mismo tiempo la reforma de ambas financiaciones, la autonómica y la local, algo que viene exigiendo desde hace mucho tiempo la Federación Española de Municipios y Provincias, de cuya Junta de Gobierno forma también parte la política palentina, pese a que el Gobierno socialista, según denuncia, da la callada por respuesta a las numerosas cartas remitidas por la presidenta de la FEMP e incluso lleva dos años sin convocar la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), foro en el que se debate todo lo relativo a esta cuestión.

"Es fundamental porque al no tener Presupuestos Generales del Estado, las administraciones locales no saben en qué se van a poder gastar los remantentes; es decir, los ahorros logrados por la buena gestión de los ayuntamientos en Castilla y León no se sabe cómo se van a poder gastar ni si ello se va a permitir, más allá de amortizar deuda, y ello a pesar de las grandes necesidades que hay en nuestros municipios", se ha quejado amargamente Armisén.

Por ello, la presidenta de la FRMP insiste en la necesidad de convocar una reunión de la CNAL, ya que, como así explica, las entregas a cuenta que en junio dijo la ministra que iban a experimentar un crecimiento importante, fruto del aumento de la recaudación del Estado, "resulta que ahora las han referenciado en 2023, con lo que los ingresos de las entidades locales van a ser menos de lo previsto", de ahí que Armisén vuelva a echar mano del término "incertidumbre" para definir cómo ve actualmente la gestión económica del mundo local.